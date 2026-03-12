¡Nuestra quiniela de los Óscar 2026! ¿'Una batalla tras otra' o 'Los Pecadores'? ¿Timothée Chalamet o Michael B. Jordan?

Tengo que reconocer que no me gusta el fútbol en absoluto, pero levantándome de madrugada para ver los Óscar y fijándome en cuántas he acertado en mi quiniela, siento las ganas de subirme a la Cibeles y hacer "lolololo". Explícaselo luego a la policía, claro. Además, este año, al igual que el pasado, las victorias no están del todo telegrafiadas y hay espacio para la sorpresa en muchas de las categorías principales, así que, más que una quiniela, en este caso es un acto de fe. Si no doy ni una (que puede pasar perfectamente), recordad que no me apellido "Nostradamus", por favor. Vamos al lío: ¿Quién ganará los Óscar?

Mejor película

Hay diez nominadas, pero el galardón está entre dos: 'Los Pecadores' o 'Una batalla tras otra'. La segunda viene de llevarse el Globo de Oro, el BAFTA y el Critics Choice, y ha tenido una carrera intachable desde su estreno: es la gran favorita y la rival a batir, pero justo sobre la campana ha sufrido un revés importante. Hace una semana, 'Los Pecadores' triunfó en los Actor Awards, dejando la puerta abierta a la sorpresa. Nunca se sabe, pero a priori seguiría apostando por Paul Thomas Anderson: igual que pasó con Christopher Nolan en 'Oppenheimer', este es su año, y enfrentarse a ello sería una necedad.

Ganadora: 'Una batalla tras otra'

Mejor director

Aunque algunos medios se han lanzado a coronar a Ryan Coogler como posible ganador de esta categoría, lo cierto es que es un brindis al sol: este es el año de Paul Thomas Anderson, y ni tan siquiera Chloé Zhao por 'Hamnet' va a poder hacerle sombra. Este es un premio que, incluso al margen de lo que pase en mejor película, ya tiene ganado: la Academia se lo debe desde hace mucho tiempo, y es el momento de premiar no solo 'Una batalla tras otra', sino una de las mejores filmografías del siglo. Esta la podéis escribir a boli, que no hay que borrarla.

Ganador: Paul Thomas Anderson ('Una batalla tras otra')

Mejor actor

Se complica el asunto. Sí, Timothée Chalamet dijo aquellas barbaridades sobre la ópera y el ballet que le podrían haber costado la victoria perfectamente... si no fuera porque la votación de los académicos terminó el día anterior. Es, por tanto, un caso muy diferente al de Karla Sofía Gascón, a la que la polémica le explotó en la cara. Sin embargo, con la victoria de Michael B. Jordan en los Actor Awards se abre la posibilidad a que la Academia prefiera premiar la solidez y la seriedad de un actor como él, con templanza, antes que a un "rarito" como Chalamet, que lleva dos años desesperado por ganar pero sin hacer una campaña al uso. No se lo llevó por 'A complete unknown' y puede que aquí también se vaya de vacío, al fin y al cabo. El tercero en discordia es un Wagner Moura ganador del Globo de Oro y del premio en Cannes, pero al que puede que la Academia no haya llegado a valorar como merece. Veremos, pero es una de las categorías más abiertas del momento.

Ganador: Timothée Chalamet ('Marty Supreme')

Mejor actriz

Aquí sí que parece que las aguas se han calmado un poquito. Pese a un inicio de temporada donde parecía que Rose Byrne se lo iba a llevar todo por 'Si pudiera, te daría una patada', Jessie Buckley ha acabado por hacer valer su papel en 'Hamnet' gracias a un Actor Award, que se suma a su amplia colección: BAFTA, Critics Choice, Globo de Oro... Es casi imposible, a estas alturas, que no consiga culminar su carrera perfecta, que además sirve como guiño a una 'Hamnet' para la que, simplemente, no ha sido el año correcto. Apuntadla a boli también.

Ganadora: Jessie Buckley ('Hamnet')

Mejor actor de reparto

Honestamente, aquí puede ganar cualquiera. Es fácil mirar los últimos premios de la temporada y decir "Vale, ya está, es Sean Penn"... pero nunca ha habido un ganador del Óscar a mejor actor de reparto que tan solo se hubiera llevado anteriormente el Actor Award (bueno, el antiguo SAG) y el BAFTA, además de ser un personaje controvertido en Hollywood. En los Globos de Oro se lo llevó Stellan Skarsgård, en los Critics Choice fue Jacob Elordi... Y eso nos deja a Benicio del Toro y Delroy Lindo como los infravalorados de la gala. Sin embargo, no es la primera vez que los Óscar le dan la estatuilla a alguien que no ha conseguido nada a lo largo de los meses previos, y si Jordan acaba superando a Chalamet la cosa puede dar un vuelco inesperado a favor de 'Los Pecadores', también en esta categoría. Voy a dar un ganador conservador, pero acertar aquí es mera cuestión de suerte.

Ganador: Sean Penn ('Una batalla tras otra')

Mejor actriz de reparto

Otro Óscar en duda. Aunque en un principio se daba por hecho que Teyana Taylor se llevaría el gato al agua por su espectacular y arrebatadora interpretación de 'Una batalla tras otra', lo cierto es que ha ido perdiendo fuelle después de ganar el Globo de Oro, dejando la puerta abierta a dos de sus compañeras: Wunmi Mosaku por 'Los Pecadores' y Amy Madigan por 'Weapons'. La primera se hizo con el BAFTA, la segunda con el Actor Award y el Critics' Choice. Además, a sus 75 años no ha ganado el premio a pesar de su amplia carrera, y es el momento perfecto para premiarla, mientras que Taylor y Mosaku tendrán más oportunidades en el futuro. Salvo que los votantes quieran que 'Los pecadores' o 'Una batalla tras otra' arrasen, esta vez el premio debería ser para el personaje más icónico del año: la Tía Gladys.

Ganadora: Amy Madigan ('Weapons')

Mejor guion original

'Los Pecadores' no debería tener ningún problema en culminar una carrera casi perfecta en esta categoría, llevándose el Critics Choice, el BAFTA y el WGA. Aunque a muchos les gustaría, la película de Coogler no se irá ni mucho menos de vacío, y no parece que 'Valor sentimental' o 'Marty Supreme' puedan llegar a toserle. Una victoria impoluta.

Ganadora: 'Los Pecadores'

Mejor guion adaptado

Lo mismo que pasa en mejor guion original, pero en este caso con 'Una batalla tras otra', que al BAFTA, el WGA y el Critics Choice le suma también el Globo de Oro (que no hace distinción entre guion original y adaptado). Paul Thomas Anderson haría bien en ir escribiendo su discurso para el primero de los muchos premios que va a ganar el domingo. Este, eso sí, está prácticamente escrito en piedra y perderlo es casi imposible.

Ganador: 'Una batalla tras otra'

Podría seguir aquí hasta mañana, pero después de desgranar los ocho premios principales solo queda hacer la quiniela de los técnicos. Y sí, es aquí donde normalmente hay más sorpresas y está la chicha, así que pon mucha atención.

Mejor película de animación: 'Las Guerreras K-Pop'

Mejor película internacional: 'El agente secreto'

Mejor documental: 'La vecina perfecta' (aunque podría ganar 'Mr. Nobody against Putin' en una categoría repleta de dudas)

Mejor cortometraje documental: 'The devil is busy'

Mejor cortometraje animado: 'The girl who cried pearls'

Mejor cortometraje: 'Deux personnes échangeant de la salive'

Mejor casting: 'Los pecadores'

Mejor dirección de fotografía: 'Los pecadores'

Mejor diseño de vestuario: 'Frankenstein'

Mejor montaje: 'Una batalla tras otra'

Mejor maquillaje y peluquería: 'Frankenstein'

Mejor diseño de producción: 'Frankenstein'

Mejor banda sonora original: 'Los pecadores'

Mejor canción original: 'Golden' ('Las guerreras K-Pop')

Mejor sonido: 'F1'

Mejores efectos visuales: 'Avatar: Fuego y ceniza'

¡Cruzad los dedos! El domingo echaros una buena siesta, que de noche se vienen emociones fuertes.

En Espinof | No se está entendiendo qué hace 'F1: La película' en los Oscars pero, para mí, lo sorprendente de verdad es que no esté nominada a mejor fotografía

En Espinof | Las películas más esperadas de 2026