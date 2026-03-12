HOY SE HABLA DE

Hoy gratis en streaming una cita imperdible con el cine español. Una película que convierte un simple error en una historia inolvidable

Tres amigos y una visita al tanatorio

'Tu vida en 65 minutos'
A veces las mejores películas nacen de las ideas más simples al principio. Es lo que podría decirse de 'Tu vida en 65 minutos', dirigida por María Ripoll y escrita por Albert Espinosa, que parte de un punto de partida muy cotidiano: unos amigos que creen haber leído en el periódico la esquela de un antiguo compañero de colegio y deciden acudir al tanatorio. Cuando llegan descubren que se han equivocado de persona, pero ese pequeño error termina desencadenando una serie de encuentros, conversaciones y revelaciones que cambian la manera en que miran sus propias vidas. 

Con un tono entre la comedia y el drama, la película convierte una situación aparentemente absurda en una historia sobre el amor, la amistad y el paso del tiempo. Y creo que más de una década después de su estreno, sigue siendo una de esas pequeñas joyas del cine español que debería reivindicarse más.

Encarando las emociones

La historia que se cuenta en 'Tu vida en 65 minutos' demuestra que no hacen falta grandes giros ni tramas complicadas para lograr una película memorable. A partir de un simple malentendido, el relato empieza a desplegar una serie de situaciones que ponen a los personajes frente a sus propios sentimientos y las decisiones que tomaron.

A partir de la idea de la muerte, la película en realidad habla sobre la vida, utilizando ese encuentro en el tanatorio como una especie de detonante que obliga a los protagonistas a replantearse lo que sienten, lo que han dejado pasar y lo que todavía están a tiempo de cambiar.

Uno de los grandes aciertos de la película es la naturalidad con la que narra los hechos. Los personajes son cercanos y creíbles, y sus conversaciones parecen sacadas de la vida real. Y es precisamente esa sensación de cotidianidad la que hace que conectemos fácilmente con sus dudas, sus inseguridades y sus pequeñas epifanías.

'Tu vida en 65 minutos'

También destaca el tono delicado con el que la película mezcla el humor y la emoción. Sin caer en el dramatismo excesivo, la historia logra transmitir una sensación muy honesta sobre lo imprevisible que puede ser la vida y también habla de cómo los momentos más inesperados pueden marcar nuestro futuro.

Es una buena opción para ver en streaming, con la duración justa -apenas 93 minutos que se pasan volando-. Si te apetece descubrirla -o volver a verla- está disponible en los catálogos de RTVE Play, Movistar Plus+ y FlixOlé

Ver 3 comentarios

