Stewie Griffin se va por libre en un nuevo spin-off de 'Padre de Familia'. Seth MacFarlane ya ha aclarado si continuará en la serie original

El 31 de enero de 1999, cuando el mundo era mucho más inocente que ahora, la televisión americana vio nacer a la familia Griffin en 'Padre de familia'. Ahora, después de 24 temporadas y más de 450 episodios, Fox ha decidido que el pequeño de la familia se vaya por libre. La cadena ha aprobado dos temporadas iniciales de su segundo spin-off, basado exclusivamente en Stewie Griffin, el bebé de la familia (y, para qué negarlo, su personaje más popular junto al propio Peter).

Esto es como aquella vez que...

Después de las dos temporadas de 'El show de Cleveland', que se emitió desde 2009 hasta 2013, ahora Fox ha vuelto en confiar en Seth MacFarlane para llevar a buen puerto 'Stewie', que empezará a emitirse en 2027. En ella, tal y como confirma Variety, el bebé tendrá que sobrevivir a una nueva guardería mucho menos elegante que la anterior, junto a un montón de niños que no conoce y una tortuga con opiniones sobre todo. Por supuesto, Stewie utilizará su máquina de viajar en el espacio-tiempo para devolver la alegría al sitio más gris del mundo.

Esta será la tercera serie que MacFarlane desarrollará al mismo tiempo para Fox junto a 'Padre de familia' y 'Padre made in USA', y ya ha afirmado "Me gustaría agradecer a Fox esta increíble oportunidad, y estoy emocionado por empezar a hacer como que estoy colaborando con ellos cercanamente en la serie". Por cierto, no: Stewie no desaparecerá de su serie original, y simplemente saldrá en dos al mismo tiempo, incluso aunque se contradigan entre sí.

También se espera que Brian, que al fin y al cabo es el mejor amigo del niño, de deje caer de vez en cuando. Para que la serie tenga identidad propia, MacFarlane ha confiado en Kirker Butler para llevarla a cabo como showrunner, que ha afirmado "Estoy honrado de que Seth haya confiado en mí con uno de los personajes animados más icónicos de la historia de la televisión. Le he conocido durante más de dos décadas, trabajado con él en media docena de proyectos, y espero que esta vez finalmente se aprenda mi nombre". Pues nada, agarrad bien a Rupert, que vienen tiempos curiosos.

En Espinof | Han tenido que pasar casi 30 años, pero los fans de 'Padre de Familia' ya pueden ver el piloto perdido de la serie

En Espinof | Las series más esperadas de 2026