Han tenido que pasar casi 30 años, pero los fans de 'Padre de Familia' ya pueden ver el piloto perdido de la serie

Aunque su popularidad desde luego no es lo que era, 'Padre de familia' sigue formando parte de la televisión 27 años más tarde desde su estreno. La serie que narra las macarras y faltonas desventuras de la familia Griffin consiguió desmarcarse de su referente evidente de 'Los Simpsons', y se hizo con un pequeño nicho fan que del mismo modo que los seguidores de Groening, también miran con nostalgia la primera etapa de la serie.

Para los fans que quieran ver esa nostalgia recompensada, un hallazgo reciente ha desenterrado el piloto original de 'Padre de familia'. Producido en el 1999, con tan solo 50.000 dólares de presupuesto y 16 minutos de duración, se creía totalmente perdido y hasta ahora solo se había visto 7 minutos gracias al contenido extra incluido en DVDs de la serie, pero un avispado fan ha conseguido encontrarlo al completo en la web personal de Robert Paulson, uno de los animadores del episodio.

Viendo donde se ha encontrado, no es de extrañar que el hallazgo haya tardado tanto en fraguarse, Paulson (acreditado como Bob Paulson en IMDB) solo trabajó en aquel piloto original como "Digital Ink and Paint", y su crédito no se mantuvo para el piloto final, que fue desarrollado por otro equipo. Desde entonces Paulson ha mantenido un perfil bajo en la profesión, y su portfolio de animación muestra sobre todo proyectos personales.

Hay diferencias notorias entre este piloto y la versión final. Hay chistes que se cambiaron y elementos de la trama que se alargaron, pero juzgando lo que se emitió, parece que se atrevieron a ir incluso más a por todas con su macarra premisa en la versión final, como un chiste que sugiere que Hitler creó el holocausto por su envidia a un culturista judío. Otras escenas se mantienen prácticamente idénticas, como el inicio del episodio.

Son curiosas también las pequeñas diferencias en los personajes. El diseño inicial de Lois era rubia y no pelirroja, lo que de primeras cuadra más mirando a sus hijos. Los actores de voz todavía no estaban finalizados y Quagmire está totalmente indistinguible sin su diseño habitual.

