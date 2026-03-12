La temporada 2 de 'One Piece' sigue siendo fiel al anime. El cambio físico de Alvida es sorprendente, pero más aún lo bien que lo ha tratado la serie de Netflix

Ya ha arrancado la segunda temporada de 'One Piece' y nos ha llevado por fin a la Grand Line. Seguimos con la aventura de Luffy y compañía mientras lucha por convertirse en el Rey de los Piratas, aunque antes hay algunas paradas por el camino y de paso la serie de Netflix ha recuperado a algunos de sus villanos estrella de la primera temporada.

¡Atención! Este artículo contiene spoilers sobre la temporada 2 de 'One Piece'

Cuidando todos los detalles

Dos de los villanos que conocimos en la primera temporada de 'One Piece' fueron Alvida y Buggy, interpretados respectivamente por Ilia Isorelýs Paulino y Jeff Ward. Los dos piratas decidieron unir fuerzas después de que Luffy fregase el suelo con ellos, y en Loguetown casi tiene la oportunidad de resarciese.

Una de sus bazas a favor es que ahora Alvida ha consumido la Fruta Liso-Liso, que le permite deslizarse por cualquier superficie. En el manga de Eichirio Oda, esta paramecia además le concede un poder extra: cambiar su físico a voluntad y tiene una transformación completamente increíble.

Esto fuera del anime no es tan fácil de conseguir, pero con el espacio que ha habido entre las dos temporadas la actriz Ilia Isorelýs Paulino se puso manos a la obra y decidió emprender ella misma el cambio físico de Alvida para conservar el papel. Así que en este tiempo fue bajando de peso y ha sorprendido con aspecto muy diferente en la segunda temporada de 'One Piece', de paso manteniéndose fiel a este cambio que también se pudo ver en el manga y el anime.

Aunque lo que más me ha sorprendido es, precisamente, que la serie no hace ni grandes aspavientos ni bromas con su físico. Mientras que en el anime a menudo había muchos chistes sobre que Alvida era gorda y fea, el live action las evitó bastante y cuando Alvida reaparece con su nuevo físico nadie se impacta demasiado. Luffy la reconoce sin problemas y vamos al lío con los guantazos.

Lo más parecido que tenemos es una reacción por parte de Buggy, señalando que Alvida es un pibón, y poco más. Pero 'One Piece' ha evitado por completo cualquier chiste gordófobo o misógino, manteniéndose en una línea muy positiva y acogedora para todos los públicos.

Y ojo, que aún así estas escenas de Loguetown son tremendamente divertidas y disfrutonas, sobre todo porque el combo de Buggy y Alvida funciona de miedo y Ward tiene una vis cómica tremenda. Pero 'One Piece demuestra que no te hace falta ser ofensivo para hacer pasar un buen rato y además mantenerse fiel al material original.

