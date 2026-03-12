Hoy en Netflix, la entretenidísima película de acción con 199 millones de visualizaciones que se convirtió en una de las más vistas de la plataforma

Ponerte a ver una película en Netflix es muy sencillo, pero que luego acabes viendo un largometraje que realmente merezca la pena es ya harina de otro costal. Por suerte, la plataforma sí que que lanza varios títulos que merecen la pena cada año y hoy me gustaría recuperar uno que arrasó con 199,9 millones de visualizaciones y se convirtió en una de las películas más vistas de toda su historia.

La película que logró tal proeza es 'Equipaje de mano', un entretenidísimo thriller de acción firmado por el director Jaume Collet-Serra. Llegó a Netflix el 13 de diciembre de 2024 y logró el mejor estreno de una película de la plataforma ese año con 42 millones de visualizaciones en 3 días. Y antes de que acabase el año sumó 137,3 millones, lo que deja claro su enorme éxito.

Acción y diversión sin complejos

A esos 137,3 millones de visualizaciones hay que sumarle los 47,7 millones que logró durante el primer semestre de 2025 y los 14,9 millones adicionales que logró en el segundo semestre del año pasado. Eso da ese total de 199,9 millones de visualizaciones que mencionaba antes, cifra que sin duda ha crecido algo más en lo que llevamos de 2026, pero Netflix todavía no ha aportado datos al respecto.

Sin embargo, una cosa es ser un éxito de audiencias y otra ser una buena película. Por suerte, 'Equipaje de mano' reúne ambos requisitos, aunque siempre teniendo en cuenta que se una obra que apuesta todo al entretenimiento, lo que obliga a estirar un poco la credibilidad de lo que propone el guion de T.J. Fixman y Michael Green para que uno se lo pase en grande.

Eso se debe en parte a su obvia condición de blockbuster palomitero, pues a su manera es una especie de actualización de 'La jungla 2: Alerta roja' -con toques de 'Última llamada'-, valiéndose de una amenaza terrorista en el aeropuerto durante el periodo navideño para construir un thriller de acción en el que su protagonista se ve constantemente entre la espada y la pared.

'Equipaje de mano' echa de mano para ello de un material sencillo pero directo: uno de los responsables de la seguridad en el aeropuerto de Los Angeles es chantajeado por un siniestro desconocido para que haga la vista gorda y deje subir cierta maleta al avión. Tras un potente arranque, la película se apoya principalmente en la dinámica entre los personajes de Taron Egerton y Jason Bateman, quienes hacen un buen trabajo sosteniendo el peso dramático de la función.

A eso hay que sumarle un inspirado Collet-Serra tras las cámaras. Con una larga carrera en Hollywood, sí es verdad que 'Equipaje de mano' no se trata de su mejor trabajo, pero sí es otro ejemplo de lo capacitado que está para hacer películas entretenidísimas, de esas con las que da gusto ponerte ciego a palomitas mientras te dejas llevar por lo que sucede en pantalla.

Los habrá que digan que es previsible -algo que no es necesariamente malo, porque tiraríamos abajo el 99% de películas si lo aplicásemos como norma-, los que se quejen de que puede resultar inverosímil o muchas otras quejas -a mí por ejemplo el personaje de Sofia Carson, la actriz infalible de Netflix, me sobra un poco-, pero es una película tan desacomplejada y centrada en el disfrute del espectador, que yo me quedo mucho antes con eso.

