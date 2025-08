Ni Jenna Ortega, ni Millie Bobby Brown. La actriz infalible de Netflix acaba de estrenar su cuarto gran éxito consecutivo en la plataforma

Es difícil no acordarse de Jenna Ortega y Millie Bobby Brown cuando uno piensa en las actrices más importantes para Netflix, pero lo cierto es que hay otra que no deja de encadenar éxitos de la que se habla mucho menos pese a que ha demostrado ser infalible para la plataforma. Me refiero a Sofia Carson, quien acaba de estrenar 'Mi año en Oxford', la película número 1 mundial de la plataforma ahora mismo.

Carson saltó a la fama de la mano de Disney gracias a 'Los descendientes', una franquicia de telefilms en la que dio vida a la hija de la malvada reina de 'Blancanieves y los siete enanitos'. Fue en 2020 cuando dio el salto a Netflix con 'Sigue el ritmo', un título del que nunca llegaron a darse datos de audiencia, pero su peso en la plataforma cambió para siempre apenas dos años después con el lanzamiento de 'Corazones malheridos'.

Una racha imparable

El largometraje dirigido por Elizabeth Allen Rosenbaum fue un enorme éxito de audiencias y se coló entre las películas más vistas de Netflix hasta la fecha. Ahí aún no estaba del todo clara la importancia exacta que tuvo en ello la presencia de Carson, pero es que posteriormente solamente ha hecho otras tres películas, todas ellas para la plataforma.

A finales del año pasado llegaba 'Equipaje de mano', un entretenido thriller de acción que actualmente ocupa la segunda posición entre las películas más vistas de todos los tiempos en la plataforma. Ya en marzo de este año fue el turno de 'Mi lista de deseos', un éxito instantáneo que ocupó el número 1 de películas de Netflix durante cuatro semanas consecutivas. Y fue también la película que puso bien al efímero reinado de 'Estado eléctrico', el primer gran fracaso de Brown.

Su extraordinaria racha ha continuado con el lanzamiento de 'Mi año en Oxford' este pasado 1 de agosto. Ahí es cierto que no logró el número 1 durante su primera semana en la plataforma por los fenómenos de 'Terminagolf 2' y 'Las guerreras K-Pop', pero a cambio sus datos de visualizaciones fueron aún mejores que los que consiguió 'Mi lista de deseos' hace apenas unos meses durante el mismo periodo.

Es evidente que en Netflix deben estar encantados con ella, pues tantos éxitos seguidos no pueden ser una casualidad -solamente en 'Equipaje de mano' podríamos aducir algo así porque su presencia era más incidental-, sobre todo porque en los últimos es la protagonista absoluta.

