Número 1 en 70 países. La película que está arrasando en Netflix confirma que la plataforma ha encontrado a su nueva gran estrella

En Netflix seguro que confiaban en que 'Estado Eléctrico' iba a estar todavía arrasando a estas alturas, pero lo cierto es que la aventura de ciencia ficción protagonizada por Millie Bobby Brown y Chris Pratt ya ni siquiera está en lo más alto en país alguno. Ahora es otra película la que está teniendo un éxito considerable siendo actualmente número 1 en 70 países y confirmando que la plataforma ha encontrado a su nueva gran estrella: Sofia Carson.

Carson es la gran protagonista de 'Mi lista de deseos', una película en la que da vida a Alex, una joven cuya madre acaba de morir. Tras ese trágico suceso, Alex emprense la misión de completar la lista de deseos de su adolescencia. Intentando cumplir sus viejos objetivos se redescubre a sí mismo, encuentra el amor y descubre varios secretos familiares.

La carrera como actriz de Carson arrancó dando vida a Evie en la trilogía de 'Los descendientes' y lo cierto es que su primera colaboración con Netflix se produjo en 2020 con 'Sigue el ritmo', una película que no hizo demasiado ruido, algo que empezó a cambias con 'My little pony: Una nueva generación', donde ponía voz z Pipp. Fue con el estreno en 2022 de 'Corazones malheridos' cuando realmente empezó a quedar claro que podía encabezar una película de éxito.

Encadenando exitazos

De hecho, 'Corazones malheridos' se convirtió en su momento en una de las películas más vistas de la historia de Netflix. Con el tiempo -y el cambio de métrica- ha desaparecido de la lista, pero es que su siguiente película en la plataforma fue 'Equipaje de mano', el mayor éxito cinematográfico de Netflix del año pasado.

El triunfo ahora de 'Mi lista de deseos' deja claro que la plataforma ha encontrado oro con ella, y además ahora rueda para Netflix la comedia romántica 'My Oxford Year'. A todo eso hay que sumarle que su carrera para la música despegó hace tres años con el lanzamiento de su primer disco, por lo que muy raro será que no acabe al frente de algún musical para la plataforma...

Obviamente, a Carson le queda todavía camino por recorrer para estar al nivel de Brown, la estrella por antonomasia de Netflix, pero ahora mismo su carrera parece no tener techo.

