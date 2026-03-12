Apenas llevamos tres meses, pero 'Paradise' ya nos ha presentado al mejor villano del año. Una prueba de que la serie sabe bien cómo sorprendernos

La primera temporada de 'Paradise' nos sorprendió con uno de los giros argumentales más comentados de la televisión en los últimos años. Lo que parecía comenzar como un simple thriller político sobre el asesinato del presidente estadounidense terminó revelando algo mucho más grande: que la historia se desarrollaba en un mundo postapocalíptico tras la erupción de un supervolcán en la Antártida que provocó tsunamis gigantes y devastó el planeta.

Teniendo ya muchos de los misterios principales ya, la segunda temporada ha cambiado ligeramente el enfoque. Ahora la serie se centra en el viaje de Xavier Collins (Sterling K. Brown), que recorre la superficie del mundo en busca de su esposa mientras sigue enfrentándose al poder de Sinatra, la multimillonaria interpretada por Julianne Nicholson. En ese contexto, la serie ha adoptado un tono cada vez más cercano al western, presentando nuevas comunidades, personajes ambiguos y antagonistas memorables. Y entre ellos destaca uno en particular.

Ojo, a partir de aquí habrá spoilers de la temporada 2 de 'Paradise'

Un villano inesperado

Uno de los episodios más destacados de la temporada 2 es el quinto, donde aparece Gary (Cameron Britton). En un primer momento, el personaje parece amable y hospitalario. Incluso le cuenta a Xavier cómo él y su amigo Ennis lograron construir una pequeña comunidad para sobrevivir tras el colapso del mundo.

Sin embargo, poco a poco la verdad empieza a salir a la luz. Gary asegura que fue Ennis quien traicionó al grupo y vendió a Teri -la esposa de Xavier- a otra comunidad cuando parecía posible abandonar el asentamiento.

No obstante, la realidad es mucho más oscura. En realidad, Gary estaba enamorado de Teri y no soportaba la idea de que ella quisiera marcharse para reunirse con su familia. Cuando Ennis descubrió la situación y se enfrentó a él, Gary reaccionó con violencia y terminó matando a su propio amigo.

Ese giro convierte al personaje en algo más que un simple antagonista. Gary es un villano profundamente trágico, marcado por una única decisión terrible que tomó en medio del dolor, los celos y la desesperación en un mundo que ya le había arrebatado todo.

Esa mezcla de humanidad y oscuridad es precisamente lo que hace que funcione tan bien dentro del universo de Dan Fogelman, el creador de la serie. En 'Paradise', incluso los villanos tienen motivaciones complejas, y Gary se ha convertido en el ejemplo perfecto de cómo un personaje puede resultar al mismo tiempo inquietante, comprensible y peligroso. Y eso es fascinante.

