Olvídate de 'Torrente Presidente', la mejor película de Santiago Segura llega mañana a Netflix para recordarnos de todo lo que es capaz

Este viernes 13 de marzo por fin llega a los cines 'Torrente Presidente', la esperada sexta película de la saga creada por Santiago Segura. El consenso general es que la primera entrega es la mejor de todas con diferencia, pero lo que ahora nos interesa es que mañana llega también a Netflix la obra cumbre de su filmografía como actor: 'Muertos de risa'.

Una joya del cine español

Soy consciente de que ya hace unos meses compartí con vosotros lo mucho que me gusta este largometraje dirigido por Álex de la Iglesia, pero su llegada a Netflix es una oportunidad de oro para volver a reivindicarla que no podía dejar pasar de largo. Y ojalá sirva además para que más gente descubra una cinta que tiene mucho de versión retorcida de la historia del famoso dúo cómico Martes y Trece.

La casualidad ha querido que la llegada de 'Muertos de risa' prácticamente coincida con el aniversario de su estreno original en cines el 12 de marzo de 1999. Entonces se esperaba tanto de ella que incluso sus buenas cifras en taquilla -recaudó más de 6 millones de euros- supieron a poco, a lo que hay que sumar que el entusiasmo que generó entre crítica y público no fue para nada unánime.

Algo evidente en 'Muertos de risa' es que su peculiar sentido del humor de no es plato de gusto del todo el mundo, ya que la película llega a extremos poco vistos en el cine con un enfoque más comercial. Buena prueba de ello es el sádico y retorcido casting al que se somete al personaje interpretado por Eduardo Gómez en una de las secuencias más inolvidables de la función.

También creo que 'Muertos de risa' sigue siendo aún hoy el mejor trabajo de Álex de la Iglesia, quien nunca supo manejar tan bien su tendencia el exceso como aquí. Claro que ayudó tener un buen guion y Álex Angulo intermediando como voz de la cordura en esa historia de amor-odio entre los personajes de Segura y un también muy inspirado El Gran Wyoming.

Obviamente, toda la atención va a ser estos días para 'Torrente Presidente', pero mi confianza en que pueda ser mejor que 'Muertos de risa' con directamente inexistentes.

