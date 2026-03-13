HOY SE HABLA DE

Con 20,6 millones de espectadores en su estreno no había más remedio. La nueva serie de 'Yellowstone' tendrá temporada 2

La cadena CBS no se lo piensa dos veces y 'Marshals' tendrá muchos más episodios

Marshals Renovacion
Sin comentarios Facebook Twitter Flipboard E-mail
albertini

Albertini

Editor
albertini

Albertini

Editor
Linkedin twitter instagram
6940 publicaciones de Albertini

Se presagiaba bombazo, y así ha sido. La cadena estadounidense CBS ha decidido renovar 'Marshals' por una temporada 2. La serie, que es el primer spin-off "contemporáneo" de 'Yellowstone' se estrenó este pasado 2 de marzo en SkyShowtime (y el día antes en Estados Unidos).

Una renovación con la que, viendo los datos, no había más remedio. El tirón del universo de Taylor Sheridan sigue siendo muy grande y el primer episodio fue visto por 20,6 millones de espectadores en los siete días siguientes a su emisión en las distintas plataformas (principalmente Paramount+ en Estados Unidos).

Lo más visto en casi 9 años

Además, 'Marshals' no solo ha sido lo más visto de la semana, también es el mejor estreno de una serie en CBS (sin tener el fútbol como lead-in) desde el de 'El joven Sheldon' allá por 2017. El spin-off de 'The Big Bang Theory' congregó 21,5 millones en los mismos términos.

La Zona de la Muerte en 'Marshals' tiene un trasfondo real muy inquietante y explica por qué puede ser el lugar ideal para cometer el crimen perfecto
En Espinof
La Zona de la Muerte en 'Marshals' tiene un trasfondo real muy inquietante y explica por qué puede ser el lugar ideal para cometer el crimen perfecto

Protagonizada por Luke Grimes como Kacey Dutton, la serie sigue al personaje en lo que empieza a servir como agente de la ley en un escuadrón de élite. Ahí tendrá que combinar su experiencia como antiguo Navy SEAL y cowboy para ser la última línea de defensa de Montana.

Creada por Spencer Hudnut, 'Marshals' cuenta en su reparto con Logan Marshall-GreenArielle Kebbel, Ash Santos, Tatanka MeansBrett Cullen y Brecken Merrill, entre otros.

En Espinof | Guía para no perderse con Yellowstone

En Espinof | Las series más esperadas de 2026

Temas

Ver 0 comentarios

Temas de interés
Subir

Tecnología

Videojuegos

Entretenimiento

Gastronomía

Motor

Estilo de vida

Economía

Ediciones Internacionales

Inicio

Explora en nuestros medios