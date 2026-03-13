Con 20,6 millones de espectadores en su estreno no había más remedio. La nueva serie de 'Yellowstone' tendrá temporada 2

Se presagiaba bombazo, y así ha sido. La cadena estadounidense CBS ha decidido renovar 'Marshals' por una temporada 2. La serie, que es el primer spin-off "contemporáneo" de 'Yellowstone' se estrenó este pasado 2 de marzo en SkyShowtime (y el día antes en Estados Unidos).

Una renovación con la que, viendo los datos, no había más remedio. El tirón del universo de Taylor Sheridan sigue siendo muy grande y el primer episodio fue visto por 20,6 millones de espectadores en los siete días siguientes a su emisión en las distintas plataformas (principalmente Paramount+ en Estados Unidos).

Lo más visto en casi 9 años

Además, 'Marshals' no solo ha sido lo más visto de la semana, también es el mejor estreno de una serie en CBS (sin tener el fútbol como lead-in) desde el de 'El joven Sheldon' allá por 2017. El spin-off de 'The Big Bang Theory' congregó 21,5 millones en los mismos términos.

Protagonizada por Luke Grimes como Kacey Dutton, la serie sigue al personaje en lo que empieza a servir como agente de la ley en un escuadrón de élite. Ahí tendrá que combinar su experiencia como antiguo Navy SEAL y cowboy para ser la última línea de defensa de Montana.

Creada por Spencer Hudnut, 'Marshals' cuenta en su reparto con Logan Marshall-Green, Arielle Kebbel, Ash Santos, Tatanka Means, Brett Cullen y Brecken Merrill, entre otros.

