Cuando pensaba que nada podía compensar la ausencia de 'Derry Girls', llegó esta serie de Netflix. 'Cómo llegar al cielo desde Belfast' tiene su misma energía

Cuando terminó hace unos años 'Derry Girls', sentí que me arrebataban algo muy importante. Estrenada en 2018, la comedia de Lisa McGee y Michael Lennox fue una de las más queridas de los últimos años gracias a su mezcla de humor irreverente y la manera que tenía de representar la amistad femenina y adolescente en la Irlanda de los 90.

Desde que acabó, muchos nos hemos quedado huérfanos de esa energía tan particular y de un refugio con diálogos afilados, situaciones absurdas y personajes que se quieren incluso cuando se pelean. Por eso me ha conquistado la nueva serie de sus creadores 'Cómo llegar al cielo desde Belfast', porque recupera una parte de ese espíritu, aunque llevándolo a un terreno mucho más oscuro. Aquí también hay una pandilla de amigas irlandesas con una química explosiva, pero ahora son mujeres de treinta y tantos años que arrastran algunos secretos y que se ven envueltas en un misterio lleno de muertes, mentiras y algún que otro giro inesperado.

El mismo ADN

La historia sigue a Saoirse, Robyn y Dara, tres amigas de toda la vida que reciben una inesperada invitación para asistir al velatorio de Greta, la cuarta integrante de su grupo en el instituto. Hace años que están distanciadas, pero la noticia de su muerte las obliga a volver a su ciudad natal en el noroeste de Irlanda. Y lo que parece un reencuentro incómodo pronto se convierte en algo mucho más extraño cuando empiezan a sospechar que el cuerpo del velatorio no es el de Greta.

A partir de ahí, la serie pisa el acelerador y acompañamos a las protagonistas por la campiña irlandesa mientras intentan descubrir qué ocurrió realmente con su amiga y qué relación tiene con un oscuro incidente que ocurrió veinte años atrás. Durante el camino las veremos encontrarse con policías inquietantes, pistas falsas, personajes sospechosos y enfrentarse a un misterio que se va complicando cada vez más.

De hecho, uno de los aciertos de 'Cómo llegar al cielo desde Belfast' es que no pierde el ritmo. Desde la caótica escena del inicio, la serie no se detiene y queda claro que sabe muy bien cómo combinar el thriller con el humor negro e incluso un lado más emotivo cuando toca.

Compensa la ausencia

Aunque la serie juegue con otros elementos diferentes a los de 'Derry Girls', sigue teniendo la amistad en el centro de la historia. Las protagonistas se lanzan pullas constantes, se meten en problemas absurdos y toman decisiones cuestionables, pero su vínculo es indestructible y sentimos que después de todo por lo que han pasado, nada será capaz de separarlas.

Por eso creo que la serie es perfecta para los que echamos de menos a las amigas de Derry. Porque aunque 'Cómo llegar al cielo desde Belfast' tenga unos ingredientes distintos, la esencia es la misma: personajes femeninos irlandeses llenos de personalidad, diálogos ingeniosos y un caos emocional que nos recuerda que hay amistades que son capaces de sobrevivir a cualquier cosa. La tenéis en Netflix.

