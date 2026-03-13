"Ciencia ficción de la vieja escuela y efectos prácticos maravillosos". 'Proyecto Salvación' es un espectáculo tan clásico como moderno

La nueva película de Phil Lord y Christopher Miller, 'Proyecto Salvación', llega como un soplo de aire fresco al cine de ciencia ficción. La película, basada en la novela de Andy Weir, sigue a un astronauta interpretado por Ryan Gosling que debe salvar un planeta moribundo explorando otro sistema estelar.

Desde el inicio, la película combina aventura, humor y emoción en dosis perfectas, con momentos de pura espectacularidad visual y un guion sólido de Drew Goddard que respeta y potencia la obra original. Lord y Miller demuestran nuevamente su talento para crear historias que mezclan capas de narrativa, guiños culturales y humor con un flujo natural que atrapa al espectador de principio a fin. La ciencia ficción se presenta aquí de manera accesible, pero sin perder profundidad, recordando a clásicos como 'Interstellar', pero con un espíritu más lúdico y desprejuiciado, cercano al cine de Spielberg o Zemeckis.

La opinión de Alejandro G. Calvo

Alejandro G. Calvo confiesa en 'La crítica de Álex' que le "ha flipado. Me ha parecido buenísima, tan bella y potente, con un sci-fi de vieja escuela y efectos prácticos absolutamente maravillosos". Según él, "Ryan Gosling aguanta la película él solo, con un carisma desorbitado”, destacando la fuerza del protagonista en la narrativa principal. La historia alterna momentos de soledad y aventura espacial con la relación que establece con un extraterrestre único, descrito como “un gatete piedra que te conquista desde el primer instante”.

Calvo también subraya la dirección de Lord y Miller: "Se nota mucho la mano de los directores: la película no es compleja como Solaris, sino tremendamente lúdica, divertida y emocionante”. La combinación de humor, aventura y ciencia ficción crea una experiencia cinematográfica intensa y entretenida, que atrapa y no deja escapar al espectador.

El crítico también resalta la fidelidad al libro original: "Todo el proyecto es muy respetuoso con la obra de Andy Weir; hay tiritos y cosas bonitas, pero todo se mantiene dentro de un flujo homogéneo que funciona a la perfección”. Esta armonía entre guion y dirección permite que la historia se desarrolle de manera natural, sin complicaciones innecesarias, logrando un equilibrio entre emoción y espectáculo.

Por último, Calvo comenta también el trabajo de Sandra Hüller: "Ver a Sandra Hüller en una película completamente mainstream norteamericana me hizo muy feliz, aporta una presencia que enriquece la película”.

