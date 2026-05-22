Hoy en Netflix, una de las mejores Meryl Streep en una parodia del mundo del cine hecho con la afilada mirada de Carrie Fisher

Siempre es apreciable que los que escriben historias lo hagan con honestidad y desde lo que conocen, aunque es diferente cuando se trata de cine y la historia va sobre navegar Hollywood. Es fácil caer en la indulgencia, y más aún darse de bruces con que el público no tiene tanto interés como pueda parecer en lo que se cuece en la industria.

No hay que esperar popularidad en historias que parecen exhibir privilegios desaforados, y desde luego tampoco simpatía. De ahí que lo más honesto que se puede hacer es algo mordaz desde todos los ángulos, incluyendo (e incluso empezando por) lo personal, que es lo que hace estimable algo como ‘Postales desde el filo’ (’Postcards from the Edge’).

Agarrándose al filo

Carrie Fisher adapta su propia novela semiautobiográfica donde vuelca su convulsa relación con Hollywood, la adicción a las drogas y su familia, contando con supertalentos como el director Mike Nichols y una estelar Meryl Streep para darle vida. Una comedia de culto que se puede ver en streaming a través de Netflix además de en Filmin.

La actriz Suzanne Vale sale de la clínica de desintoxicación tras una sobredosis de pastillas bastante severa, teniendo que ser puesta a cargo de su alcoholizada madre con la que mantiene una relación complicada. Mientras lidia con esta nueva realidad, donde su vida está todavía reconstruyéndose a través de pedazos rotos, vuelve a Hollywood para reflotar su carrera como actriz.

La película expone la gran habilidad de Fisher para pinchar nervios desde la comedia, algo que hizo durante largo tiempo revisando guiones en la industria. Con parte de abrir sus propias vísceras y parte de anhelos convertidos en ficción, procesa una historia llena de difíciles convivencias. Con lo profesional, con una madre imposible y también con una misma,

‘Postales desde el filo’: acidez honesta

Escoger a Shirley MacLaine como matriarca y como metáfora de la presión del Hollywood de antaño es algo que nunca falla (y que ha pasado repetidas veces), dando textura para que la sátira no sea monocorde. Su dinámica con Streep da varios de los mejores momentos de la película, aunque sólo su estrella basta a veces para sostener esta perspectiva ácida del mundo del cine americano.

Es cierto que Nichols no siempre va a los extremos que se podrían llegar a tocar, que podrían ser igual ya demasiado inestables para una película de público. Su buena mano da solidez a este buen material, y hace de ‘Postales desde el filo’ una de las observaciones más honestas sobre ser actriz en una batidora constante.

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