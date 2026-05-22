Si queremos visitar el mundo de 'One Piece', ahora es un poco más fácil. Unos fans lanzan un ambicioso proyecto para recoger el viaje de Luffy al completo

Poco a poco Luffy va llegando al final de su viaje. Aunque nosotros llevemos ya camino de las tres décadas con 'One Piece', en realidad para él y su tripulación han pasado poco más de dos años. Eso sí, en este tiempo han recorrido decenas de islas y lugares de todo tipo, y si queremos explorarlas un poquito mejor que en el manga y el anime ahora unos fans se han tomado el espíritu de la biblioteca de Ohara muy a pecho.

Con un buen mapa ya verás, la leyenda se hará real

Artur es una de las figuras más influyentes del fandom de 'One Piece', recopilando entrevistas con Eiichiro Oda, creando teorías y analizando al detalle todo lo relacionado con la historia de Luffy, e incluso fue en su momento consultor en la serie de acción real de Netflix. Ahora, junto con Ririjuro, se ha liado la manta a la cabeza para crear un proyecto tremendamente ambicioso: un mapa completo del mundo de 'One Piece'.

No se trata de un mapa normal, sino que tiene una interfaz interactiva que permite explorar cada una de las islas y otros territorios: Orange Town, Skypiea, el archipiélago de Sabaody, Dressrossa, Wano... Y, al hacer click sobre ellas, también se despliega una nueva ventana con información sobre cada lugar e imágenes del manga.

Este mapa no solo recoge las principales localizaciones por las que pasan Luffy y compañía durante la historia de 'One Piece', sino también algunos lugares que solo se mencionan de pasada y de los que apenas tenemos constancia. Pero que, al fin y al cabo, forman parte del mundo de Eiichiro Oda, y estos fans se han tirado cinco añazos para traer el mapa a la vida.

Se puede utilizar de manera gratuita en la web de thelibraryofohara, que también cuenta con varias enciclopedias y análisis del lore de 'One Piece' y cada día se está convirtiendo en un rinconcito imprescindible para descubrir detalles que quizás se nos habían pasado por alto.

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