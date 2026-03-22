La temporada 2 de 'One Piece' tuvo un detalle monísimo con la introducción de Chopper. Un homenaje que solo pueden entender los fans más fieles del anime

Tony Tony Chopper por fin ha llegado oficialmente a 'One Piece'. El médico de los Sombrero de Paja ha tenido su presentación en la segunda temporada de la serie de Netflix, con tres capítulos centrados en Drum Island y su dramática historia.

La introducción de Chopper ha sido un regalazo entrañable para los fans del anime, y también nos ha dejado algún que otro guiño no tan fácil de cazar.

El doctor entra en escena

Ya la primera temporada del live action se marcó alguna referencia con sus temas musicales, dejando oír 'El sake de Binks' o el famoso opening 'We Are!' durante la serie. Ahora los nuevos capítulos de 'One Piece' ha incluido una de las canciones más queridas para los fans de Chopper, aunque técnicamente ni siquiera aparece técnicamente en la serie de anime.

Se trata de la canción 'Doctor Tony Tony Chopper (Boku wa Doctor)'. La interpreta la actriz de voz de Chopper en japonés Ikue Ohtani junto con Mayumi Tanaka, la voz de Luffy. Apareció por primera vez en el album 'One Piece: Chopper's Kingdom In The Strange Animal Island Music Collection' con otras canciones de personajes, y también en el recopilatorio de 2005 'One Piece: Character Song Carnival!!'.

Es una cancioncilla muy divertida que describe los poderes de Chopper y se puede escuchar a Luffy tratando de convencerle para unirse a la tripulación. En los últimos años se ha convertido en un meme muy querido entre los fans, y 'One Piece' de Netflix se ha marcado un pequeño fanservice incluyéndola también en el live action.

Se puede escuchar en el capítulo 7, "Médico de renohombre", durante el flashback que muestra el pasado de Chopper. Tras ser rescatado por Hiruluk, Chopper despierta en la casa de este, y allí el médico se encuentra silbando la cancioncilla mientras prepara café.

Después, el mismo Chopper también la tararea mientras lee un libro, reafirmando más todavía la tonadilla como el tema principal del renito. Un detalle que incluso es fácil de pasar por alto para muchos fans, pero que demuestra que el live action de 'One Piece' se ha forjado con muchísimo cariño y atención al material original.

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