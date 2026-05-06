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Hugh Grant reconoce que esta película es muy mala por su culpa: "La arruiné por completo, entré en pánico y me olvidé de lo básico"

El actor confiesa que "me dediqué a poner caras, sobreactué y fue un desastre"

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Mikel Zorrilla

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La carrera de Hugh Grant cambió para siempre tras el éxito de 'Cuatro bodas y un funeral'. No es que antes le faltase el trabajo, pero desde entonces empezó a estar muy cotizado y a ganar importantes sumas de dinero por las películas que hacía. Eso es algo que al actor le costó procesar y le llevó a cometer un tremendo error en 'Nueve meses', el primer largometraje que aceptó hacer después.

Dirigida por Chris Columbus, 'Nueve meses' es el remake de una comedia francesa que cuenta la historia de una pareja formada por Grant y Julianne Moore que tiene una vida estable y feliz. No obstante, ella cree que todavía les falta casarse y tener hijos, lo que acaba llevando a que tengan reacciones muy diferentes cuando se enteran de que está embarazada.

Hugh Grant: "Me dediqué a poner caras, sobreactué y fue un desastre"

Grant

El propio actor señala en una larga entrevista concedida a la SAG-AFTRA Foundation que "no hablo de esa película" y que todos los que trabajaron en ella "eran gente muy agradable, cineastas fantásticos, y han hecho películas maravillosas. Yo la arruiné".

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Él mismo reconoce que la película lo tenía todo para haber estado bien y que toda la responsabilidad de que saliera mal pesa sobre sus hombros: "La arruiné por completo. Y fue totalmente culpa mía. Entré en pánico. Era un salto enorme entre lo que me pagaban antes y lo que me ofrecían, y la escala era inhumana para mis estándares" 

La cosa no se queda ahí, pues el actor destaca que "me esforcé demasiado y olvidé hacer lo básico de la actuación, como hacerlo con convicción. Me dediqué a poner caras, sobreactué y fue un desastre". Cuando la entrevistadora le dice que a ella le encanta la película, Grant no puede creérselo. 

meses

Pese a eso y a las malas críticas que tuvo -apenas tiene un 24% de valoraciones positivas en Rotten Tomaotes-, lo cierto es que 'Nueve meses' fue un éxito comercial, ya que logró una recaudación mundial de 138 millones de dólares.

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