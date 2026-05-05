Entre broma y broma, 'La maldición de Widow’s Bay' acaba convirtiéndose en algo mucho más oscuro. Una serie genial que no sabes por dónde va

A veces entramos en una serie sabiendo exactamente lo que nos está proponiendo. Y otras veces nos dejamos llevar por su propuesta, dejando que nos sorprenda. 'La maldición de Widow's Bay' pertenece al segundo grupo. Empieza como una historia casi ridícula sobre un alcalde empeñado en vender un pueblo que nadie quiere visitar y, sin que te des cuenta del todo cuándo ocurre, acaba convirtiéndose en algo incómodo, turbio y bastante perturbador.

De hecho, parte de la gracia está en ese desconcierto constante, porque aunque el humor no llega a desaparecer, poco a poco se va contaminando de algo más oscuro. Y cuando por fin entiendes por dónde va, ya es tarde porque la serie ya estás dentrísimo.

Terror folclórico

El eje de la historia es Tom Loftis, un alcalde que tiene clarísimo que quiere convertir Widow’s Bay en un destino turístico atractivo. Sin embargo, el propio pueblo parece empeñado en sabotear cualquier intento de progreso. Rodeado de vecinos excéntricos y situaciones absurdas, Tom actúa como lo haríamos los espectadores en un lugar que desafía constantemente la lógica.

Durante sus primeros episodios, la serie se presenta como una comedia con personajes peculiares y diálogos afilados. Pero poco a poco introduce elementos inquietantes que van desde las leyendas locales, a los ataques nocturnos y una niebla misteriosa que parece arrastrar una maldición centenaria.

Aunque Tom es el hilo conductor, la serie termina desplazando el foco hacia la propia isla y Widow’s Bay se convierte en un escenario cautivador, con una mitología cada vez más compleja que explora su pasado oscuro, sus supersticiones y el impacto que tiene todo esto en sus habitantes.

A medida que avanza, la serie abraza sin complejos el terror, con posesiones, brujas marinas y episodios que exploran distintas épocas. Esto hace que poco a poco se consolide cada vez más su tono perturbador. Es un cambio que puede parecer irregular, pero que al mismo tiempo es lo que le da personalidad propia a la serie, como si fuera la niebla de la que habla y que cada vez te envuelve más y más.

Desde los empleados desmotivados hasta los habitantes más raros y obsesionados con maldiciones, el reparto construye una comunidad tan absurda como creíble. Aunque yo me quedaría especialmente con Patricia, cuya historia personal aporta algunos de los momentos más emocionales y potentes de la temporada.

En definitiva, 'La maldición de Widow's Bay' es una de esas rarezas que no siempre funcionan al cien por cien, pero que se agradece que exista por cómo se atreve a ser distinta del resto. Puede que tropiece con su propio tono a veces, pero cuando acierta ofrece una mezcla muy poco habitual de humor incómodo y terror inquietante que acaba siendo irresistible.

Está disponible en Apple TV.

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