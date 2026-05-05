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Faltan todavía meses para ver la temporada 2 de 'Reina roja', pero hay buenas noticias para los fans del estupendo thriller de Prime Video

La adaptación de 'Rey Blanco' ha finalizado su rodaje en lo que 'Loba negra' llegará este próximo otoño

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Llevamos más de dos años esperando como agua en mayo el regreso de uno de los grandes thrillers televisivos españoles de los últimos años. Si bien parece que la temporada 2 de 'Reina roja' está tardando en llegar más de la cuenta, tenemos buenas noticias para los fans de la adaptación de las novelas de Juan-Gómez Jurado.

Prime Video ha anunciado que ha finalizado el rodaje de la temporada 3 de la serie. Esto quiere decir que, en principio, no tendremos que esperar tanto entre temporadas después de la emisión de la segunda tanda este próximo otoño (entrega basada en 'Loba Negra').

A Rey Blanco, Rey rodado

Según la sinopsis, la adaptación de la tercera novela de la trilogía ('Rey Blanco') enfrentará a Antonia Scott y Jon Gutiérrez a su desafío más peligroso:

«Un letal juego de ingenio orquestado por Mr. White, que les obligará a resolver una serie de crímenes imposibles en una frenética carrera contrarreloj. Con las vidas de quienes más quieren en juego, los dos protagonistas deberán romper todos los límites — personales y profesionales — en una partida de ajedrez a gran escala donde nada es lo que parece.»
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Victoria Luego y Hovik Keuchkerian repiten en sus papeles de Antonia y Jon. Junto a ellos, la temporada contará con Alex Brendemühl como Mentor, Eduardo Noriega como Jaume Soler, Vincenta N'Dongo como la dra. Aguado, Karmele Larrinaga como Maritxu, Fernando Guallar como Tomás y Bruno Sevilla como Marcos, entre otros.

Koldo Serra sigue al frente de la adaptación como director, con Josep Amorós como productor ejecutivo y Helena Medina y Salvador Perpiñá como guionistas.

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