'Boku no Hero Academia' tiene más anime en marcha. Deku cede el testigo a una nueva protagonista para liderar a la siguiente generación de héroes

Este mes ha acabado la serie principal de 'Boku no Hero Academia' tras el estreno de un capítulo especial que nos mostraba a Deku y compañía como adultos... Pero el anime se resiste a irse del todo.
No solo nos queda pendiente el spin-off 'Boku no Hero Academia: Vigilantes', que se centra en los superhéroes de a pie de calle, sino que este mismo verano llega un nuevo anime corto con una nueva protagonista.
Esto no se acaba aquí
Casi parece que 'Boku no Hero Academia' está tomando notas de 'Naruto' para tantear las aguas con la posibilidad de una secuela con una nueva generación de héroes. Aunque 'I Am a Hero Too' no seguirá a los hijos de Deku, sino que se centrará en Eri, a quien conocimos cuando todavía era una niña pequeña.
Tras la emisión del especial 'More', desde las cuentas oficiales del anime han confirmado una adaptación de 'I Am A Hero Too', una historia corta del libro 'My Hero Academia: Ultra Age' que muestra a Eri ya como estudiante de instituto. Lo cierto es que esta historia es muy cortita, así que no debemos esperar un anime larguísimo de varios capítulos, y todo apunta a que se tratará de otro capítulo especial muy, muy limitado.
Este pequeño spin-off centrado en Eri es parte de las celebraciones del décimo aniversario de 'Boku no Hero Academia', que se estrenó en 2016. Y, al fin y al cabo, también servirá para mostrar cómo ha cambiado el mundo tras la gran guerra de las últimas temporadas y el impacto que ha tenido Deku como héroe en la generación más joven.
Por ahora desde Bones no han dado mucha más información, aunque se espera que el anime de Eri se estrene este verano. Veremos qué tal acogida tiene, aunque no habría que descartar que sirva como puerta de entrada a un nuevo posible spin-off más grande.
