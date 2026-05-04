🚨 Sigue a Espinof en Google para no perderte nada
HOY SE HABLA DE

'Boku no Hero Academia' tiene más anime en marcha. Deku cede el testigo a una nueva protagonista para liderar a la siguiente generación de héroes

'I Am a Hero Too' será un anime limitado que llegará este mismo verano

Bnha
Sin comentarios Facebook Twitter Flipboard E-mail
marilo-delgado

Mariló Delgado

Editor - Anime
marilo-delgado

Mariló Delgado

Editor - Anime
Linkedin
3601 publicaciones de Mariló Delgado

Este mes ha acabado la serie principal de 'Boku no Hero Academia' tras el estreno de un capítulo especial que nos mostraba a Deku y compañía como adultos... Pero el anime se resiste a irse del todo. 

No solo nos queda pendiente el spin-off 'Boku no Hero Academia: Vigilantes', que se centra en los superhéroes de a pie de calle, sino que este mismo verano llega un nuevo anime corto con una nueva protagonista.

Esto no se acaba aquí

Casi parece que 'Boku no Hero Academia' está tomando notas de 'Naruto' para tantear las aguas con la posibilidad de una secuela con una nueva generación de héroes. Aunque 'I Am a Hero Too' no seguirá a los hijos de Deku, sino que se centrará en Eri, a quien conocimos cuando todavía era una niña pequeña.

¿Qué significa ser un héroe para el creador de 'Boku no Hero Academia? Goku de 'Dragon Ball' es el ejemplo perfecto, pero también lo es su editor
En Espinof
¿Qué significa ser un héroe para el creador de 'Boku no Hero Academia? Goku de 'Dragon Ball' es el ejemplo perfecto, pero también lo es su editor

Tras la emisión del especial 'More', desde las cuentas oficiales del anime han confirmado una adaptación de 'I Am A Hero Too', una historia corta del libro 'My Hero Academia: Ultra Age' que muestra a Eri ya como estudiante de instituto. Lo cierto es que esta historia es muy cortita, así que no debemos esperar un anime larguísimo de varios capítulos, y todo apunta a que se tratará de otro capítulo especial muy, muy limitado. 

Eri

Este pequeño spin-off centrado en Eri es parte de las celebraciones del décimo aniversario de 'Boku no Hero Academia', que se estrenó en 2016. Y, al fin y al cabo, también servirá para mostrar cómo ha cambiado el mundo tras la gran guerra de las últimas temporadas y el impacto que ha tenido Deku como héroe en la generación más joven. 

Por ahora desde Bones no han dado mucha más información, aunque se espera que el anime de Eri se estrene este verano. Veremos qué tal acogida tiene, aunque no habría que descartar que sirva como puerta de entrada a un nuevo posible spin-off más grande.

En Espinof | 'Boku no Hero Academia': en qué orden ver en streaming la serie y películas del anime de superhéroes para no perdernos nada de nada

En Espinof | 'Super Crooks' del cómic a la serie: el anime de Netflix es una sobresaliente adaptación que supera al original


Temas

Ver 0 comentarios

Temas de interés
Subir

Tecnología

Videojuegos

Entretenimiento

Gastronomía

Motor

Estilo de vida

Economía

Ediciones Internacionales

Inicio

Explora en nuestros medios