"Tendemos a marvelizar las películas, y es muy aburrido". Meryl Streep abre fuego contra los superhéroes y los guiones del cine actual

Meryl Streep, a sus 76 años, está al borde de la jubilación, y la verdad es que no le puede importar menos conseguir un papel en Marvel que le sirva como balsa de rescate cuando las cosas pinten mal. Quizá por eso se ha permitido el lujo de cargar contra el estilo de hacer las películas del estudio mientras presenta 'El Diablo Viste de Prada 2'.

Marvelizada Meryl

Fleur East, en el programa 'Hits Radio Breakfast Show' (sí, las campañas de promoción te llevan a sitios inesperados), comentó a Meryl Streep que esta secuela explora un lado más suave de Miranda y eso hace que el resultado sea más íntimo. La respuesta de la estrella no ha podido ser más icónica:

"No lo sé. Me parece que es una visión realista. Creo que tendemos a Marvelizar las películas, tenemos los villanos y los buenos, y es muy aburrido".

"Lo que es realmente interesante de la vida es que algunos de los héroes son imperfectos y algunos de los villanos son humanos e interesantes, y tienen sus propias fortalezas. Y eso es lo que me gusta de esta película", ha dicho Streep sobre 'El diablo viste de Prada 2'. "Es más caótica".

Es cierto que la actriz está siendo algo injusta con el Universo Marvel (que sí que tiene villanos humanos, interesantes e incluso con los que empatizar), pero el término "Marvelizar" se ha hecho tan popular que es imparable... y al final puede dañar al estudio.

Cuando te haces sinónimo de una escritura vaga y de unos personajes planos, ¿hay manera de levantar cabeza? Lo sabremos de verdad cuando pase el huracán de 'Vengadores: Doomsday' y sepamos exactamente en qué momento está Marvel, y si "Marvelizar" puede ser sinónimo de "Tener éxito pese a todo".

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