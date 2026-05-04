Estuvo en 'Hellraiser 4', pero pese a todo intentó que le ficharan en 'Hellraiser 6' utilizando la lógica pura: "Quizá no se den cuenta"

Nadie dijo que los inicios fueran sencillos. Que se lo pregunten si no a Adam Scott, conocidísimo ahora gracias a su fantástico papel en 'Separación' y a ser un secundario de oro en decenas de comedias, pero que en los 90, con 20 años recién cumplidos, tenía que pillar cualquier cosa. ¿La cuarta parte de un slasher tan mala que ni siquiera se proyectó para los críticos? Por supuesto. ¿Por qué no?

El infierno de la actuación

Así es: el segundo papel en cines de Adam Scott fue en 'Hellraiser: Bloodline', la cuarta entrega de la franquicia y la última que tuvo estreno en cines. Allí, el joven actor interpretaba a Jacques, que, como suele ser habitual en este tipo de películas, acababa siendo brutalmente asesinado por Pinhead. Ahora, en 'Late Night with Seth Meyers' ha confesado que intentó colarse en otra secuela más de la misma saga. Si cuela, cuela.

Mi agente me mandó una prueba para 'Hellraiser 6' y pensé "Un momento... Yo estuve en 'Hellraiser 4'". Y no sobreviví, pero necesitaba un trabajo, así que dije "Al carajo", y fui a la audición pensando "Quizá no se den cuenta de que estuve en 'Hellraiser 4'". Recuerdo estar en la sala de espera mirando alrededor y ver por una puerta entreabierta a un productor de aquella película en la oficina. Me tapé con mis papeles, y pensé "Si él no me ve, y creen que hago un buen trabajo, quizá entre también en 'Hellraiser 6'".

Obviamente, Scott no volvió a aparecer en una película de 'Hellraiser', y aún le faltaron unos años para protagonizar su primera serie, 'Party Down', y enlazarla con 'Parks and recreation'. Sorprendentemente, ser asesinado por Pinhead no te asegura el éxito inmediato.

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