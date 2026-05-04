Meryl Streep ha ganado a Michael Jackson en la taquilla de todo el mundo. España es la excepción en el mejor fin de semana desde el Barbenheimer

Este 2026 va a ser un año de blockbusters que se van a ir quitando el puesto número 1 de la taquilla prácticamente semana a semana, en un overbooking que va a dar alegrías a los cines, pero también a impedir que la ansiada cifra de los 1000 millones salga antes de tiempo. En este caso, 'Michael', que continúa su andadura con 423 millones de dólares en total (lo que le permite preparar ya la secuela sin ningún miedo) ha dejado su puesto a 'El Diablo Viste de Prada 2', la esperada secuela que no ha defraudado... salvo en nuestro país. Ahora, ambas tienen margen para seguir acumulando antes del inicio oficial del verano y la locura de los estrenos constantes.

Un diablo de oro

Es cierto que, en la taquilla americana, tal y como vemos en Box Office Mojo, Meryl Streep no ha conquistado al público tanto como se pensaba, pero sus 77 millones de dólares lucen mucho mejor al juntaros el mercado internacional: un total de 233,6 millones. O lo que es lo mismo, ligeramente mejor que el estreno de 'Michael', aunque el biopic puede ganar en la carrera a largo plazo. De momento, en este segundo fin de semana ha caído un 44% en Estados Unidos, recaudando 54 millones, que, no nos engañemos, es una cifra fantástica a todas luces. Ambas películas ya dan beneficios, en una tendencia increíblemente positiva de este año para la industria.

En el tercer puesto resiste 'Super Mario Galaxy', que consigue otros 12 millones y cuya mayor duda, con 894 millones en la taquilla mundial, es si conseguirá arrastrarse hasta la mágica cifra de 1000 millones (la primera película de este año en hacerlo) o se quedará rozando el larguero. Puede pasar cualquier cosa, sobre todo teniendo en cuenta que no hay un gran estreno animado hasta 'Toy Story 5' el 19 de junio. En el cuarto lugar 'Proyecto Salvación' sigue resistiendo tras 7 semanas de manera admirable, y perdiendo solo un 33% respecto a la semana anterior. Su total ya suma 638 millones, y Amazon MGM puede sacar pecho de su apuesta: ha salido todo bien. Amaze, amaze, amaze.

Aparte de la cinta de Meryl Streep se han colado cuatro estrenos más en el top 10 de Estados Unidos, pero con cifras muy modestas: en el puesto 5, 'Hokum', una película de terror que costó 5 millones y ya ha ganado 6,4 antes del estreno internacional; en el 6, la (según dicen) horrenda nueva versión de 'Rebelión en la granja', que se conforma con 3,4 millones y palidece ante su presupuesto de 35 millones; en el 8, 'Deep Water', que ya se mueve en torno a los 2,1 millones y seguro que perderá muchísimo dinero para Magenta Light Studios; y, finalmente, en el 9, la ya amortizada película de 'That time I got reincarnated as a Slime', que con un millón ajustado se puede dar por satisfecha. La semana que viene, a no ser que 'Mortal Kombat II' de la sorpresa, toca calma chicha hasta la llegada, el 22 de mayo, de 'The Mandalorian y Grogu'. Y ahí empieza la verdadera fiesta y la talegada padre.

Más diablos

La sucesión de estrenos interesantes ha llevado a que las salas de cine españolas no den abasto este fin de semana: 1,4 millones de espectadores, récord absoluto del año, han abarrotado los cines gracias a la combinación de 'El Diablo Viste de Prada 2' y 'Michael'. Eso sí, con un cambio respecto a Estados Unidos: ¡'Michael' ha vencido la batalla del fin de semana! Supera ya los 10 millones de euros de recaudación, y, de hecho, incluso el jueves vivió una subida inesperada. Como poco, un giro sorprendente: Meryl Streep tan solo dominó la taquilla el 30 de abril antes de caer al segundo lugar.

El resto de la taquilla en nuestro país sigue sin grandes variaciones y repleta de caras conocidas como 'Super Mario Galaxy', 'La momia de Lee Cronin' o 'La familia Beneton +2', que supera ya los 150.000 espectadores. No sorprende (pero da rabia) ver que películas como 'La Plaga' o 'Resurrection' se han quedado lejos del top 10 de taquilla, especialmente teniendo en cuenta que solo otro estreno se ha podido colar ahí, la española 'Los justos', en el puesto 9: probablemente se esperaba más de ella, pero con tanta competencia no ha podido ser.

¿Podrá alguien derrotar a 'Michael' en España o tendremos que esperar hasta 'The Mandalorian y Grogu'? La semana que viene 'Mortal Kombat II' y 'Las ovejas detectives' podrían dar la sorpresa, sin dejar de lado al posible sleeper 'Yo no moriré de amor', que ya triunfó en Málaga. Si no destronan al Rey del Pop, probablemente tendremos que esperar hasta el 21 de mayo para ver movimiento real en los primeros puestos. Y entonces sí que empezará la fiesta.

En Espinof | Disney acaba de reconocer que el fracaso de 'Blancanieves' fue aún peor de lo que parecía: es uno de los mayores desastres de todos los tiempos

En Espinof | Las películas más esperadas de 2026