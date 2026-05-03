En 5 días se estrena una de las mejores películas del año. Tiene una puntuación casi perfecta y a una de las mayores estrellas de Hollywood

Quedan apenas cinco días para el estreno de una película que podría parecer una simple excentricidad, pero lo cierto es que a la hora de la verdad está cosechando muy buenas críticas, hasta el punto de tener una valoración casi perfecta en Rotten Tomatoes. El título en cuestión es 'Las ovejas detectives', salto al cine de una novela de Leonie Swann publicada en 2005.

Todos los detalles sobre 'Las ovejas detectives'

El propio título de la película ya es suficientemente explicativo, pero nunca está de más aclarar que la historia de 'Las ovejas detectives' cuenta la historia de un pastor (Hugh Jackman) que cada noche cuenta un asesinato misterioso a las ovejas de su rebaño, fingiendo que le entienden. Un día aparece muerto y las ovejas descubren rápidamente que ha sido un asesinato y deciden ponerse manos a la acción para resolverlo.

Escrita por Craig Mazin, cocreador de la adaptación televisiva de 'The Last of Us', y dirigida por Kyle Balda, quien hasta ahora había centrado su carrera en el cine de animación -suyas son 'Los Minions' o 'Gru 3. Mi villano favorito'-, 'Las ovejas detectives' ya ha dejado huella al conseguir un 94% de valoraciones positivas por parte de la crítica.

La duda ahora está en saber si el público mostrará el mismo entusiasmo hacia esta comedia de misterio en la que también participan otros rostros conocidos como Nicholas Braun -el inolvidable primo Greg de 'Succession'-, Nicholas Galitzine, Emma Thompson, Hong Chau o Molly Gordon. Sin olvidarnos tampoco de la participación vocal en la versión original de Julia Louis-Dreyfuss, Bryan Cranston, Chris O'Down, Regina Hall, Bella Ramsey, Patrick Stewart o Brett Goldstein.

Sobre el papel, 'Las ovejas detectives' parece una adición perfecta a ese tipo de cine familiar al que pertenecen títulos tan queridos como 'Babe, el cerdito valiente' o las películas de 'Paddington'. Claro está, con un toque propio que la convierta en una experiencia única, estando la clave en que logre bordar esa mezcla de comedia y misterio para que no haya ningún desequilibrio que lastre el resultado final.

Por suerte, queda bien poco para salir de dudas, ya que 'Las ovejas detectives' se estrena de forma exclusiva en cines este próximo viernes 8 de mayo de 2026. En nuestro país la distribuye Sony, pero detrás de ella está Amazon MGM Studios, por lo que más adelante estará disponible en streaming a través de Prime Video.

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