Número 1 de HBO Max en 52 países. La película que Warner arrebató a Netflix arrasa en streaming meses después de su éxito en cines con 240 millones

HBO Max es una plataforma que brilla más por las series que estrena que por las películas que llegan a su catálogo. Sin embargo, se ve muy beneficiada por los grandes éxitos de Warner en cines que luego acaban allí, y ahora tenemos una nueva prueba de ello con el arrollador triunfo de 'Cumbres borrascosas' en streaming, pues ha conseguido alcanzar ya el número 1 en 52 países.

La llegada de 'Cumbres borrascosas' a HBO Max se produjo poco más de dos meses después de su lanzamiento en cines. Y allí fue muy bien, ya que el largometraje protagonizado por Margot Robbie y Jacob Elordi logró una recaudación mundial de 241 millones de dólares antes de abandonar las salas.

Teniendo en cuenta que Warner pagó 80 millones de dólares por hacerse con ella -Netflix llegó a ofrecer 150 millones, pero el hecho de no estrenarla primer en cines hizo que su oferta fuese rechazada-, es evidente que en el estudio tienen motivos de sobra para estar contentos con ella. Eso sí, es cierto que las primeras previsiones en taquilla apuntaban a un éxito aún mayor.

Fue el 1 de mayo de 2026 cuando esta adaptación de la célebre novela de Emily Brontë a cargo de Emerald Fennell ('Una joven prometedora') llegó a HBO Max. Su primer día llegó a lo más alto en 34 países, esa cifra creció hasta los 50 el tercero y por ahora ha tocado techo con los 52 números 1 que tiene actualmente, entre ellos el que ha logrado en España.

No es ninguna maravilla

Pese a lo bien que funcionó en taquilla, lo cierto es que tampoco existe una total unanimidad a favor de esta nueva 'Cumbres borrascosas'. De hecho, apenas tiene un 58% de valoraciones positivas de la prensa especializada en Rotten Tomatoes. El público sí que la apoyó algo más, pero sin que la gente se volviese tampoco loca, tal y como demuestra ese 6,1 en IMDb.

Yo confieso que tampoco me entusiasmó demasiado, ya que es cierto que Robbie y Elordi muestran una buena química y que el despliegue técnico es de primer nivel, pero también que a veces da la sensación de ser un lujoso anuncio de perfumes y que algunos de sus muchos excesos se acaban volviendo en su contra.

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