'Supervivientes' castiga a sus concursantes a comunicarse con señales de humo tras una sanción histórica en el programa

Mientras el reality de Telecinco sigue haciendo números estupendos, los concursantes de 'Supervivientes' se enfrentan semana a semana al programa en un pulso disciplinario. Este domingo Nagore y Marisa se la jugaron más de lo que debían en un intento por consolar a Maica, rompiendo así las normas claramente establecidas por el programa. Fue en 'Conexión Honduras' con Sandra Barneda donde se comunicaba la drástica decisión de dirección que acabó afectandos a todos.

En 'Supervivientes', la separación entre playas es sagrada. Los concursantes pueden convivir bien en Playa victoria o Playa derrota, según donde le lleven las pruebas o los castigos que surgen a lo largo del formato. Parte de ese castigo es la no confraternización. En la pasada octava gala del programa Jorge Javier ya sancionaba a dos participantes, Alvar y Soto, por pasarse comida entre las dos playas. Como consecuencia cerraba la ya limitada ventana de comunicación que existía entre ambas playas.

Este domingo Nagore y Marisa reincidían en la infracción. Una bronca entre Gerard y Maica a raiz de una bebida isotónica acababa con ella llorando desconsoladamente, y advirtiendo a Gerard de que no volviera a hablarle en lo que quedaba de programa. Cuando las otras concursantes rompían la norma de comunicación entre playas para darle ánimos el programa se mostraba tajante.

"Habéis conseguido algo que no se había hecho hasta ahora", comunicaba Sandra Barneda. La sanción disciplinaria consiste en no darles ningún tipo de tentación de comunicarse o colaborar entre ellos, ya que físicamente estarán muy lejos unos de otros. "Vais a vivir separados en dos playas distintas y en localizaciones diferentes, muy alejadas. Sin contacto visual, sin posibilidad de hablar", continuaba la presentadora.

Así, el programa programa viajará en el tiempo dejando como única vía de comunicación entre concursantes las señales de humo. Ya veremos si estos no encuentran otra forma de romper las reglas de nuevo. De momento, el resto recibía la noticia de una situación que ha separado amigos y parejas entre frustración y lágrimas, con Almudena comentando que no veía bien que pagasen "justos por pecadores". Para hacer más tenso el momento, desde dirección solo les daban 90 segundos para recoger todo y marcharse en barca a su nuevo destino.

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