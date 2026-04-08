Henar Álvarez pasa su bautismo de fuego en la La 1 con la ayuda de Shakira, pero no todo está ganado para RTVE

Henar Álvarez pudo respirar tranquila después de la noche de ayer 7 de marzo. Tras un vaivén de presentadores y formatos entre la primera y la segunda cadena de RTVE, 'Al cielo con ella' era elegida como la nueva gran opción de entretenimiento nocturno por la pública. Replicando la jugada que tan bien le había funcionado con Marc Giró, y poniendo a la presentadora madrileña su primer gran desafío tras su exitosa etapa en La 2.

El bautismo de fuego está superado. 'Al cielo con ella' lideraba la noche en su franja de coincidencia con 12.1% de cuota y 1.044.000 espectadores, superando a su gran rival 'Supervivientes: Tierra de nadie' con un ligero margen. El reality de Telecinco también superaba el millón de espectadores y se quedaba en 12% de cuota, mientras que Antena 3 apenas los rozaba con su serie turca 'En Tierra lejana' (11,5%). La diferencia es pequeña, pero es un estreno más que celebrable para un programa que duplica la audiencia de La 2.

Culpable de esto ha sido la anticipada entrevista con Shakira, reclamo principal en un programa que también contaba con la presencia de Rossy de Palma y Sergio Dalma. La entrevista en sí ha dejado opiniones encontradas. Espectadores han señalado la decepción de que fuera grabada en México y no en directo en el plató de La 1, y ambas se sentían descompasadas en ritmo, pero el gancho ha funcionado. Se trata de la primera participación de la artista colombiana para un talk show español en casi una década, ya quedando algo lejos las visitas a 'El Hormiguero' en 2009 y 2017.

Este éxito se ha conseguido en una noche en la que 'La revuelta' no ha sido precisamente buen telonero. De hecho, Broncano ha conseguido una de sus peores cifras de audiencia en los últimos tiempos por culpa del partido de la Champions, con una cuota de pantalla del 8.7%. Henar superaba en su estreno incluso a los estrenos de Buenafuente (10,5%) y Marc Giró (12%).

'Al cielo con ella' no parece haber perdido nada en su traslado a La 1. El estreno de esta tercera temporada se ha recibido con entusiasmo por parte de los fieles, con una Henar que sigue inyectándole al formato una energía gamberra que pocos late shows tienen. Todo no está ganado para la madrileña, eso sí. Será la semana que viene cuando sepamos cómo le va al programa sin el efecto Shakira de por medio.

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