La carrera espacial en la que los rusos sí han ganado a los americanos: hacer la primera película en el espacio

En algún momento en el futuro es posible que veamos la prometida película espacial de Tom Cruise y Doug Liman que será rodada de verdad en el espacio. La cinta lleva un tiempo sin anunciar novedades sustanciales, con Liman diciendo el año pasado que se estaban tomando su tiempo porque esperaban hacer algo que de verdad mereciera la pena y con malas lenguas sugiriendo una cancelación. Tras pilotar helicópteros y hacer saltos imposibles de todo tipo, Cruise parece estar dispuesto a volver a estirar los límites de lo que el cine puede narrar.

Sería una pena que alguien se les hubiera adelantado, y sería una pena para la histórica rivalidad espacial que justamente fueran los rusos. Fue en 2023 cuando se estrenó 'El reto' ('Visov, Вызов'), la primera película espacial rodada en el espacio y que ha podido verse en cines. Una historia que además es ficción y no documental, que tiene duración de largometraje y que llevó al equipo a rodar fuera de los confines de nuestro planeta.

Que sea tan entretenida como algo que pueda conseguir el combo Liman-Cruise ya es otra conversación. Protagonizada por Yulia Peresild y dirigida por Klim Shipenko, quien ya trabajó por reivindicar la historia espacial rusa en la más conocida 'Salyut 7: Héroes en el espacio', la cinta transporta al espectador a la Estación Espacial Internacional para poner a su protagonista en una compleja misión.

Peresild interpreta a Evgenia Belyaeva, una cirujana a la que le asignan la tarea de viajar al espacio para operar a uno de los astronautas a bordo. A lo largo de 164 minutazos la cinta combina escenas tanto en la Tierra como en la estación espacial. Con la segunda llevándose unos 40 minutos de pantalla que se rodaron a lo largo de 12 días.

Obtener ese metraje supuso para el equipo de la película pasar unos cinco meses metidos en un simulador entrenando a diario, además de ser extremadamente multitarea. En Tierra la producción era como la de cualquier otra película, pero al espacio solo viajaron Peresild y Shipenko, con la actriz llevando su propio maquillaje y vestuario, y el director encargándose de todas las tareas del rodaje. Los resultados se aprecian ya desde el tráiler, que muestra una cinematografía inmersiva y claustrofóbica.

En la historia del cine hay otras películas que cuentan entre su metraje secuencias grabadas en el espacio. 'Regreso de la orbita' se estrenó en el 1984 y ya tiene escenas grabadas en la Soyuz por astronautas reales. La hazaña de 'El reto' es sin embargo ser la primera en la que un equipo de rodaje ajeno a la industria espacial ha viajado al espacio para rodar un largometraje. Es curioso pensar que la película fue probablemente diseñada desde el principio para tener una escala pequeñita que la hiciera viable. Solo hay dos actores en las escenas espaciales, y uno de los cuales es el propio director interpretando a un enfermo que apenas se mueve.

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