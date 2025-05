Rusia tiene un problema de natalidad y ahora quiere pagarlo con el cine. Prohibirá las películas que no la fomenten

En estos momentos, Rusia lleva tres años en plena invasión de Ucrania. Por mucho que se esfuercen en mostrar fuerza, es algo que indudablemente mella a un país, y este tiempo ha estado lleno de medidas hacia las familias y la sociedad en general. Entre las preocupaciones actuales está la de reactivar la natalidad, y si ya el año pasado prohibieron siquiera hablar de no tener hijos, ahora quieren hacerlo desde la cultura.

Desde el gobierno quieren evitar que el cine ruso promueva no tener hijos. En medidas anunciadas a través de un boletín del Ministerio de Cultura (del que se hacen eco en El País) dejan muy claro nuevas limitaciones a la creación audiovisual que empezarán a hacer efecto en septiembre de este año, y que pretende censurar por completo los filmes que no cumplan la filosofía pro-natalidad.

Son tres aspectos a los que se niega categóricamente el gobierno de Putin y que resumen aquí: fomentar la negativa a tener hijos, informar sobre las ventajas de no tenerlos frente a tenerlos por "formar ideas distorsionadas sobre su equivalencia social", o mostrar una imagen negativa del embarazo, la maternidad o paternidad.

Quizás lo más surrealista es que lo explican con ejemplos. En la publicación hacen menciones de series populares que no estarían admitidas con este régimen, como 'House of Cards', porque Claire siempre "puso su carrera en primer lugar". Tampoco 'Juego de Tronos', por cómo Brienne rechaza tener hijos por querer ser "como los hombres", o 'Sexo en Nueva York' porque Samantha presenta "obvias tendencias" a no tener hijos.

El castigo de hacer una película que pueda tener estas características es clara, no obtendrán la licencia de distribución en el país. También habrá multas para aquellos que distribuyan material censurado o lo promuevan. Hablan de hasta 200 mil rublos para funcionarios (unos 2 mil euros) o hasta un millón (11 mil euros) para personas jurídicas. Es una medida que puede también cerrar cines o webs que hablen en contra de estas ideas.

En su intento por aportar algo constructivo y no solo "limpiar el espacio informativo de negatividad", la solución pasa por supuesto por la propaganda. Desde el Comité de Asuntos familiares hablan de la serie 'Mnogodetstvo' como buena praxis. Distribuida por la plataforma rusa Start, se trata de una comedia familiar de un arquitecto con cinco hijos que, según su sinopsis de IMDB, "sueña con tener seis". Para hacer su sueño realidad se mudan a una vieja casa rural de sus antepasados donde tendrá que llevarse bien con el resto de su familia extendida.

Las prohibiciones anti-natalidad no son más que otra censura más que se une a un gobierno de Putin al que no le ha temblado el pulso en prohibir y censurar cultura en los últimos años. Como recuerdan en el mismo boletín, Rusia ahora mismo tampoco permite la distribución de películas que muestren temas como "pornografía, escenas de violencia y crueldad, demostración de preferencias sexuales no tradicionales y propaganda de reasignación de género."

En Espinof | La extraña historia del Eurovisión soviético que Vladimir Putin quiere revivir en 2025

En Espinof | Las 12 mejores películas de 2025 (por ahora)