"Gano yo, soy la estrella de la película". Bruce Lee quería hacer una escena de pelea con Chuck Norris que todos recordasen y lo logró

La historia del séptimo arte está repleta de escenas de pelea que han ido dejando su huella a lo largo de los años. Eso sí, ningún luchador ha conseguido superar aún a Bruce Lee, todo un icono del cine de artes marciales que en un momento de su carrera se propuso hacer una escena que todos los espectadores del mundo recordasen para siempre.

La escena en cuestión acabó siendo su enfrentamiento con Chuck Norris en el momento más icónico de 'El furor del dragón' ('The Way of the Dragon'). Allí Lee da vida a Tang Lung, un campesino chino que viaja hasta Roma para socorrer a unos familiares que están siendo extorsionados por unos criminales.

La génesis de una pelea inolvidable

Lo cierto es que 'La furia del dragón' contó con un presupuesto bastante ajustado de apenas 130.000 dólares, lo cual no impidió que luego fuera un tremendo éxito comercial -sus ingresos mundiales se estiman en 130 millones-. Eso sí, a la hora de hacerla imponía ciertas limitaciones, siendo quizá uno de los motivos de la elección de Norris.

Convertido posteriormente en toda una estrella del cine de acción, Norris apenas tenía experiencia por aquel entonces como actor, pues hasta entonces trabajaba principalmente como instructor de artes marciales. Aunque habían coincidido varios años antes en una demostración de artes marciales, el inicio de la amistad entre ambos tuvo lugar una competición de karate en 1968, donde Norris se proclamó campeón mundial.

Es el propio Norris quien recuerda en unas declaraciones que han reaparecido recientemente en Instagram, donde señala que "éramos muy buenos amigos, incluso entrenamos juntos durante tres años, antes de que se fuera a Hong Kong para dedicarse a su carrera en el cine. Luego no supe nada de él durante dos años"

Todo podría haberse quedado ahí, pero el protagonista de 'Delta Force', pero eso de cambio de forma completamente inesperada para Norris: "Un día, Bruce me llama y me dice: He hecho dos películas en Hong Kong y están teniendo mucho éxito. Ahora quiero hacer una película con una escena de pelea que todos recordarán. Quiero filmar esta escena en el Coliseo de Roma y quiero que seas mi oponente".

Fue entonces cuando a Norris le surgió una duda que habría sido hasta legítima años después, pero que en su momento se resolvió con suma rapidez: "Le pregunté: 'Bueno, Bruce, ¿quién gana?'. Y dijo: 'Gano yo, soy la estrella de la película'. Y dije: 'Ya veo, quieres vencer al campeón del mundo'. Y me respondió: 'No, quiero matar al campeón del mundo'. Era una época en la que daba clases, pero pensé en ir allí y hacer esta película con Bruce".

El actor recientemente fallecido concluía que "la película fue un gran éxito, incluso hoy en día", algo que en buena medida se debe a una extensa pelea que tardó en rodarse 5 días. Tampoco es para nada tanto tiempo si tenemos en cuenta lo icónica que acabó resultando.

Más arriba os he dejado el vídeo con la escena de pelea completa, pero si queréis (volver a) ver 'El furor del dragón', la encontraréis disponible en el catálogo de Amazon Prime Video.

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