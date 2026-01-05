Está considerada la mejor película de acción de Chuck Norris y el actor quedó encantado con ella: "Me llamaron el nuevo John Wayne"

Chuck Norris es uno de los grandes nombres de la historia del cine de acción, con los años 80 siendo la época de mayor esplendor de su carrera. Justo entonces fue cuando protagonizó 'Código de silencio', la que está considerada por la crítica como la mejor película de acción de su filmografía, algo que no pasó desapercibido para el actor.

'Código de silencio' cuenta la historia de Eddie Cusack, un policía de Chicago que es dejado de lado por sus compañeros cuando se niega a apoyar las mentiras de un agente corrupto. Eddie no lo tendrá precisamente sencillo para descubrir lo sucedido en la investigación que lleva a cabo, pero en el cuerpo es conocido por su determinación para hacer todo lo que sea necesario para que se cumpla la ley.

Chuck Norris sale de su zona de confort

Sobre el papel, 'Código de silencio' podría ser otro título más de la filmografía del actor, la cual además cuenta con el hándicap de haberse estrenado el mismo año que 'Invasión U.S.A.', uno de sus títulos más conocidos. Sin embargo, hay varios elementos que la permiten destacar, siendo el primero que detrás de las cámaras encontramos a Andrew Davis.

Davis era un novato en el cine de acción cuando le llegó la posibilidad de ocuparse de 'Código de silencio', en la cual ya podemos a empezar a notar la buena mano de un realizador que luego firmaría títulos tan inolvidables como 'Alerta máxima' o 'El fugitivo'. El título que ahora nos ocupa no está al nivel de ninguna de ellas, pero sí que se nota que detrás de las cámaras hay alguien que sabe lo que está haciendo.

Otro de los detalles que destacan en 'Código de silencio' es el guion, ya que fue escrito inicialmente con la idea de formar parte de la saga de 'Harry el sucio', pero Warner descartó esa idea. Eso llevó a que el libreto fuese dando tumbos por Hollywood hasta que Orion Pictures acabó pagando 800.000 dólares por él. Estaba claro que era una apuesta por encima de lo habitual en las producciones de la época.

Lo cierto es que Norris no fue para nada la primera opción, ya que es un papel alejado de lo habitual en el actor hasta entonces. De hecho, multitud de intérpretes lo rechazaron, desde Charles Bronson hasta Harrison Ford, hasta que el protagonista de 'Delta Force' se hizo con el papel de Eddie Cusack.

Vista la película -la tenéis disponible actualmente en el catálogo de Prime Video-, tampoco puedo engañaros diciendo que 'Código de silencio' sea una pequeña joya escondida del cine de acción. Sí que es un thriller más o menos competente que permite a Norris mostrar un poquito más de rango interpretativo de lo habitual -hasta en el tráiler se destacaba que era su película más dramática hasta la fecha-. Eso sí, también le veréis repartiendo estopa de lo lindo.

El público mostró un claro entusiasmo hacia ella, pues 'Código de silencio' recaudó más de 20 millones de dólares solamente en Estados Unidos, lo que la convirtió en el segundo mayor éxito del actor hasta la fecha -la primera posición la mantuvo 'Desaparecido en combate'-. Lo que fue aún más sorprendente fue el apoyo crítico que logró.

Es cierto que el 68% de valoraciones positivas que tiene en Rotten Tomatoes no suena espectacular, pero sí es más que suficiente para convertirse en la película de acción protagonizada por Norris con mejores críticas de toda su carrera. Además, el apoyo fue mayor en el momento de su estreno, algo que el propio Norris recuerda en una entrevista concedida a Black Belt:

Ese fue mi mayor éxito de crítica. Interpreté a un policía en Chicago, y Dennis Farina fue uno de mis coprotagonistas. Probablemente fue la primera película donde la crítica me elogió de verdad. Me llamaron el nuevo John Wayne.

