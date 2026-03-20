Chuck Norris es hospitalizado tras sufrir una emergencia médica en Hawái. Hace apenas 10 días celebraba su 86 cumpleaños y aseguraba: "No envejezco, yo subo de nivel"

Parece que 2026 no para de dar disgustos a la industria del cine y la televisión, y el susto más reciente nos lo está pegando Chuck Norris. El actor de 'Walker, Texas Ranger' ha sido trasladado al hospital tras una emergencia médica, y esto es lo que sabemos por el momento de su situación.

Emergencia, pero manteniendo el buen humor

Norris, a sus 86 años se encontraba en Hawái entrenando. En 2015 el actor compró una casa en la costa norte de la isla de Kauai y residía habitualmente en el lugar, además de que se mantiene en buena forma física.

La semana pasada celebró su cumpleaños e incluso bromeó en sus redes sociales diciendo que "No envejezco, yo subo de nivel" mientras mostraba uno de sus entrenamientos de boxeo. "Hoy hago 86 años, nada como un poco de acción en un día soleado para hacerte sentir joven", aseguraba Norris.

Por el momento no se ha revelado la naturaleza del problema, pero tuvo que ser trasladado al hospital por una emergencia grave y repentina. Sin embargo, fuentes cercanas aseguraron a TMZ que se encuentra de buen humor y con mucho ánimo, y que hasta el miércoles se encontraba en perfectas condiciones sin mostrar ningún problema de salud.

El medio estadounidense señala que parece que este incidente podría quedarse en un simple susto, con la posibilidad de que Norris reciba el alta en los próximos días para regresar a casa y seguir con su rutina. Esperemos que efectivamente Chuck Norris no termine dando un disgusto a sus fans y que siga con sus patadas giratorias muchos años más.

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