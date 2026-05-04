'El diablo viste de Prada 2' está plagada de referencias a la película original. Han cambiado muchas cosas en 20 años, pero el azul cerúleo ha vuelto para quedarse

Después de veinte años prácticamente nadie esperaba una secuela de 'El diablo viste de Prada', pero 'El diablo viste de Prada 2' se ha estrenado por la puerta grande batiendo récords y ya se ha metido al público en el bolsillo a nivel internacional.

Aunque puede pecar de formulaica, la nueva película con Anne Hathaway y Meryl Streep sabe tirar bien de nostalgia, y ha sembrado la segunda película con un buen número de referencias a la película original para aquellos que sabemos que las flores en primavera no son nada rompedoras.

¡Este artículo contiene spoilers de 'El diablo viste de Prada 2'!

Empezando fuerte

Si tenemos fresca la película original de 'El diablo viste de Prada', las referencias y los huevos de pascua están ahí bien claro para que los vayamos cazando durante la secuela. Empezando por el principio: arranca exactamente igual, con Andy Sachs, el personaje de Anne Hathaway lavándose los dientes y mirando su reflejo en el espejo del baño.

Aunque en la primera película estaba preparándose para una entrevista que definiría su futuro laboral, aquí ya es una periodista con años de carrera a sus espaldas y se prepara para un evento que, de nuevo, lo cambiará todo.

También durante la secuencia de inicio se pueden ver brevemente a un hombre sosteniendo dos cinturones, marcando otra referencia a una de las escenas más icónicas de la primera película.

Nuevas y viejas caras

Veinte años dan para mucho, y las cosas han cambiado en la vida de Andy y también en Runway, así que muchos personajes de la película original no repiten en la secuela. Aún así, 'El diablo viste de Prada 2' incluye algunas caras de la primera película, como Colleen y Suzanne Dengel, quienes interpretaron a las hijas de Miranda en 2006.

De los antiguos amigos de Andy tan solo repite Tracie Thoms como Lily, que parece que es la única con la que aún mantiene el contacto regularmente. Además, ambas siguen frecuentando el mismo restaurante de la primera película, Bubby's.

París, la ciudad del amor

París continúa siendo el evento canónico de 'El diablo viste de Prada', con numerosas referencias en la secuela. Andy recuerda su visita con Miranda, las prendas de Chanel que consiguió, e incluso se puede ver una imagen de la Torre Eiffel en su apartamento.

Durante el funeral de Irv Ravitz también se puede oír un arreglo de la misma música de la secuencia de París de 'El diablo viste de Prada' original, aunque esta vez interpretada por un cuarteto de cuerda.

El cerúleo ha vuelto

En la película original, Miranda se burla del jersey azul cerúleo de Andy, explicando todas las decisiones de la esfera de la moda que en realidad han llevado a que ella llegase a comprar esa prenda. En la secuela, este azul sin embargo es un detalle que se abraza, y que está muy presente a lo largo de todo 'El diablo viste de Prada 2'.

Lo vemos en la cartelería del evento de Runway al inicio de la película, y en la alfombra que pisan las estrellas para entrar al MET, su vestido en el cumpleaños de Irv, e incluso en la lámpara del hotel de la habitación de Andy en Milán. El azul cerúleo es una suerte de callback a la primera 'El diablo viste de Prada', pero también se puede tomar como una reivindicación de lo vintage, o lo que antes incluso nos avergonzaba.

Al final de la secuela, Andy vuelve a llevar su jersey azul cerúleo, aunque reconvertido en un chaleco para mostrar su evolución y cómo ha abrazado su nuevo futuro profesional.

Todo cambia, nada cambia

En 'El diablo viste de Prada 2' nos dejan claro que estos veinte años no han pasado en balde y que mucho ha cambiado para el mundo editorial y laboral, así que algunas de las prácticas más despreciables de Miranda ya no son aceptables. No puede tirar su abrigo a sus asistentes, ser gratuitamente cruel durante las reuniones, y ahora en Runway incluso se apuesta por el concepto de "body positivity" dentro de la moda, aunque a Miranda no le terminen de entrar todos estos cambios.

Aún así, los asistentes siguen teniendo que esperar la copia impresa del libro y llevarla personalmente a casa de Miranda, y saben perfectamente que "un millón de chicas matarían por este puesto".

Nigel, el personaje de Stanley Tucci, sigue siendo otra piedra angular dentro de Runway y la vida de Miranda, a pesar de que su jefa se la ha seguido jugando varias veces a lo largo de los años. Su saludo a Andy nos deja otra referencia a la película original: "Hola, 38", la talla que usaba y que en su momento se consideraba de "gorda". Menos mal que algunas cosas sí que han caambiado.

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