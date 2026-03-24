Así fue como se produjo el curioso fichaje de Meryl Streep a 'Proyecto Salvación': "Es capaz de hacer cualquier cosa"

El cine siempre encuentra nuevas formas de sorprendernos, pero pocas acaban siendo tan inesperadas como la incorporación de Meryl Streep a 'Proyecto Salvación'. La actriz, tres veces ganadora del Oscar, presta su voz a una de las ideas más curiosas de la película: el sistema de traducción de Rocky, un alienígena con aspecto de roca y araña que se comunica mediante sonidos musicales.

Por contextualizar, esta película dirigida por Phil Lord y Christopher Miller, Ryan Gosling interpreta al astronauta Ryland Grace, que logra establecer contacto con esta criatura y desarrolla un método para entenderla. Lo que comienza como un recurso narrativo se convierte en uno de los detalles más llamativos del proyecto, reforzando el tono entre lo científico y lo emocional que promete la película.

Una voz inesperada

"Cuando estábamos en el set, hicimos un montón de voces graciosas nosotros mismos", cuenta Miller a Entertainment Weekly. "Hicimos que gente del equipo hiciera voces solo para hacer reír a Ryan y que los personajes tuvieran algo a lo que reaccionar".

"Intentamos imaginar voces que se precargarían en un traductor de texto a voz", añade Lord. "Y entonces pensamos: ¿no sería divertido contar con Meryl Streep? Y Ryan dijo: 'Ella es capaz de hacer cualquier cosa', y eso fue perfecto".

"Fue tan divertida, considerada y juguetona... Hizo un millón de versiones diferentes: Haré más. ¿Quieres que pruebe esto? ¿Que pruebe aquello?", recuerda Miller. La implicación de Streep no solo aporta un toque inesperado, sino que eleva el concepto, dotando de personalidad a un personaje que, de otro modo, sería más bien funcional.

"Nunca habías visto a un grupo de cineastas procrastinar tanto", le interrumpió Lord, resumiendo la participación de la actriz: "Y entonces lo hizo, y fue maravillosa".

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