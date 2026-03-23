"Vi al FBI entrar en tromba". El guionista de 'Proyecto Salvación' señala al culpable de la cancelación de su película de Spider-Man con Andrew Garfield

Compras multimillonarias, cambios de CEOS repentinos, largometrajes tirados a la basura una vez completados... la industria cinematográfica lleva una larga temporada dejándonos noticias sorprendentes, algunas de ellas muy difíciles de creer. No obstante, una de las situaciones más rocambolescas de los últimos tiempos se dio en el año 2014 cuando, coincidiendo con el estreno de la hilarante 'La entrevista', un grupo de piratas informáticos asaltaron los servidores de Sony.

Spider-Hackeo

Por aquél entonces, los llamados Guardians of Peace orquestaron un ciberataque contra la compañía y amenazaron con atentados terroristas si se llegaba a lanzar el largometraje protagonizado por Seth Rogen y James Franco. Además de la filtración en línea de la propia película, este hackeo se cobró una víctima inesperada: la película de 'Los Seis Siniestros' que estaba preparando Drew Goddard.

Según ha explicado a Variety el director y guionista, que acaba de perfilar el libreto de 'Proyecto Salvación', su película de Spider-Man que enfrentaría al superhéroe encarnado por Andrew Garfield al sexteto de villanos comiqueros terminó siendo cancelada por culpa de este incidente, que dio lugar a una extracción de datos confidenciales de Sony Pictures.

Tenía una gran película de Spider-Man sobre los Seis Siniestros que cancelaron por culpa del hackeo a Sony. Mi oficina estaba en el recinto y vi al FBI entrar en tromba y a los helicópteros sobrevolar el estudio. Me dio mucha pena, pero no podía hacer nada para cambiar el curso de los acontecimientos. Supongo que fue mejor de este modo que si no les hubiese gustado el guion.

En 2018, Goddard contó a The Hollywood Reporter que su película de 'Spider-Man' era "muy divertida", llegando a comparar su espíritu con el de la genial 'La cabaña en el bosque'.

No la habría hecho si no hubiese pensado que había una oportunidad real de hacer algo diferente, emocionante y, sencillamente, una ida de olla total. Tenía mucho de mí y de la mentalidad de La cabaña en el bosque. Esa mentalidad punk rock que dio lugar a La cabaña en el bosque está muy presente en la esencia de Los Seis Siniestros.

Y con este, ya tenemos uno más que añadir a la lista de proyectos que jamás veremos y que tenían una pinta de lo más apetecible.

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