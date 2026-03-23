'Proyecto Salvación' rompe varios récords en taquilla y se convierte en un fenómeno equiparable a 'Oppenheimer'

El estreno de 'Proyecto Salvación' ha sido un éxito rotundo, ya que ha comenzado su andadura en los cines de Estados Unidos con una recaudación de 80,6 millones de dólares durante su primer fin de semana, Eso supone el segundo mejor lanzamiento de todos los tiempos para una película que no forme parte de una franquicia, quedándose únicamente por detrás de 'Oppenheimer' y sus 82,4 millones.

Los récords que ha conseguido 'Proyecto Salvación'

Los 80,6 millones conseguidos por la aventura de ciencia ficción protagonizada por Ryan Gosling también se traducen en el mejor estreno de todos los tiempos para una película de Amazon MGM Studios. Un éxito muy necesario para seguir respaldando la apuesta de la plataforma de seguir estrenando primero en cines antes de su llegada en streaming.

Además, 'Proyecto Salvación' también logra el récord de mejor recaudación el día de su estreno para una película ajena a una franquicia con unos ingresos de 33,1 millones de dólares, superando por la mínima los 33 que había marcado 'Oppenheimer' en verano de 2023. Vamos, que el recorrido de ambas películas está siendo muy similar por ahora.

De hecho, los primeros datos de 'Oppenheimer' en su momento fueron de 80,5 millones en su primer fin de semana y la cifra definitiva se acabó revisando al alza, por lo que conviene tener en cuenta la posibilidad de que suceda lo mismo con 'Proyecto Salvación'.

Lo que también está por ver es que 'Proyecto Salvación' vaya a acercarse a los 975 millones de dólares que acabó amasando en cines el épico drama dirigido por Christopher Nolan, pero no deja ser muy buena señal que haya conseguido un arranque equiparable a la película protagonizada por Cillian Murphy.

Por ahora, 'Proyecto Salvación' suma una recaudación mundial de 141 millones, mientras que 'Oppenheimer' lo hizo con 180,4 millones. Eso sí, conviene tener en cuenta que la primera no se ha estrenado en los mismos países que la segunda. Por ejemplo, en España tendremos que esperar hasta el 27 de marzo para poder verla en nuestros cines.

Ahora habrá que ver cómo evoluciona su recaudación durante las próximas semanas, pero todo apunta a que el fio de semana que viene se mantendrá sin problemas en lo más alto. Los verdaderos problemas no llegarán hasta el 1 de abril con el estreno de 'Super Mario Galaxy. La pelicula'.

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