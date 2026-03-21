El público dicta sentencia sobre 'Proyecto Salvación' y afirma que no hay ninguna película de ciencia ficción mejor que la de Ryan Gosling desde 2021

En España todavía tendremos que esperar hasta el próximo 27 de marzo para poder ver en nuestros cines 'Proyecto Salvación', pero el largometraje protagonizado por Ryan Gosling ya se ha estrenado en Estados Unidos. Y allí ha encantado al público, hasta el punto de que ha dictado sentencia asegurando que hay que remontarse hasta 2021.

'Proyecto Salvación' está gustando muchísimo

Todo eso se debe a que 'Proyecto Salvación' ha recibido una calificación A en Cinemascore, la segunda más alta posible. Eso luego no es garantía de que vaya a arrasar en taquilla, pero sí deja claro que aquellos que han ido a verla el día del estreno han quedado tremendamente satisfechos con ella.

Tanto es así que la última película de ciencia ficción que consiguió una A+ fue 'Spider-Man: No Way Home', que luego acabó recaudando 1.910 millones de dólares. ¿Y la anterior a esa? 'Vengadores: Endgame' y sus 2.799 millones de ingresos en cines. Poca broma.

Si por un casual hay quien tiene curiosidad sobre cuál es la última película de ciencia ficción y sin nada que ver con el cine de superhéroes que lograse una A+, tenemos que remontarnos más de 30 años para encontrar 'Terminator 2: El juicio final'. Es muy difícil conseguirlo, pero una A sí que es más accesible.

Otros títulos de ciencia ficción recientes que también lograron esa A son 'Dune 2' -la primera entrega de la saga con Timothée Chalamet se quedó en una A-, 'Avatar: Fuego y ceniza' -las dos primeras partes también lo lograron- o 'Godzilla Minus One'. Todas ellas triunfaron en taquilla, cada una a su nivel, por lo que es una buena señal para esta adaptación de una famosa novela de Andy Weir.

Eso sí, aquí el mejor referente posible es 'Marte (The Martian)', ya que también adaptaba un libro de Weir y en ambos casos el guionista es Andy Goddard. La película dirigida por Ridley Scott también consiguió una A en Cinemascore y acabó sumando una recaudación mundial de 630 millones de dólares. Seguro que en Sony estarían más que satisfechos si 'Proyecto Salvación' llega a esa cifra.

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