Hoy, gratis y por tiempo limitado, este atípico y divertido western de Paul Newman que da una despedida agradable a todo el género

Tras el evidente apogeo de décadas anteriores, el western fue uno de los géneros que fue viendo apagar su llama en Estados Unidos con la emergencia del Nuevo Hollywood, con historias contemporáneas y de calle que desafiaban el modelo aventurero y heroico de muchas grandes producciones. Aun así, hubo espacio para películas puente como ‘El juez de la horca’ que intentaron hacer su despedida al fulgor pasado.

Aquí mando yo

El veteranísimo John Huston dirige con un guion del irreverente y emergente John Milius a un Paul Newman fantástico aprovechando de nuevo su estela fulgurante para dar unos brillos finales al género del Oeste. Una comedia western atípica que se puede ver de manera gratuita en streaming a través de RTVE Play, al menos hasta el próximo 15 de mayo. También se puede encontrar en la suscripción de Filmin.

Entre la frontera entre la civilización y la asalvajada ley del más fuerte, en un pequeño asentamiento texano cerca del río Pecos durante finales del siglo XIX un ladrón de bancos está a punto de ser ahorcado. Pero por suerte para Roy Bean, consigue ser salvado de la furia colérica de la gente del pueblo, procediendo luego a nombrarse juez para que se imponga finalmente la ley que considere oportuna.

Alrededor del inconfundible carisma de Newman, que es capaz de prestarse a una buena chanza y a dejarse barba bien robusta para que sirva de tanta ambientación como decorados de madera y suelos arenosos, se elabora esta elegía con algo de absurdo al antiguo libertinaje. La gloria de la forja de la civilización y los mitos de Estados Unidos que caracterizan a muchos westerns canónicos se desmonta apropiadamente con la algarabía desatada y el oportunismo de gran precisión.

El agradable equilibrio entre el homenaje y la burla a lo asilvestrado que hace hasta encantadora a ‘El juez de la horca’ viene de dos fuerzas distintas pero complementarias. Un perro viejo como Huston hace aquí por transicionar a las excitantes nuevas formas que abren las nuevas voces en Hollywood, entre las que se incluye un Millius fascinado además de proclive a lo incorrecto por figuras del pasado como las que representa Roy Bean.

Con esta confluencia y colaboración, que incluye también a Newman aprovechando su lugar como nuevo mito americano en aquella época, se crea un entretenimiento estupendo, tanto para apasionados del género como profanos. Una de esas películas que está siempre al borde de colocarse como un clásico absoluto, pero que al mismo tiempo está bien colocado no siéndolo.

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