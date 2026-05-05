La película de Netflix que ha hecho historia con 78 millones de visualizaciones y es uno de los mayores éxitos de todos los tiempos en la plataforma

Los martes son el día que Netflix anuncia los resultados de audiencia de la semana anterior y hoy hemos descubierto un dato muy interesante, pues 'Depredador dominante' acumula ya 78,4 millones de visualizaciones en sus primeros diez días disponible. Eso supone uno de los mejores estrenos de la historia de la plataforma.

De hecho, 'Depredador dominante' ha conseguido mejores datos durante su segunda semana, ya que arrancó con 38,2 millones de visualizaciones, pero en la semana del 27 de abril al 3 de mayo de 2026 ha sumado otros 40,2 millones más. Ni siquiera el estreno de otro título muy ambicioso de Netflix como 'Intercambiados' ha puesto para nada en peligro su dominio mundial.

La próxima semana será clave para 'Depredador dominante'

La clave para ver si acaba entrando entre las más vistas de todos los tiempos en Netflix va a ser los datos de su tercera semana, pues las caídas de los últimos grandes éxitos de Netflix han sido muy abruptas en ese periodo -el caso más reciente es el de 'Embestida', que pasó de 34,5 millones en su segunda semana a 9,6 en la tercera-.

Por ahora, el thriller protagonizado por Charlize Theron y Taron Egerton se mantiene en el número 1 en 26 países, por lo que es posible que su bajón no sea tan pronunciado, pero tendremos que esperar hasta el martes 12 de mayo para tener datos concretos y poder valorar mejor sus posibilidades de tener un éxito lo suficientemente prolongado como para seguir haciendo historia en Netflix.

Por si tenéis curiosidad, para entrar en el top 10 histórico de las películas más vistas de Netflix tendría que superar los 138 millones de visualizaciones que logró 'Damsel' en su momento, ya que la cinta de fantasía liderada por Millie Bobby Brown ocupa ahora mismo el décimo puesto.

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