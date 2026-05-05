La estrella de 'The Pitt' que ha explotado contra los fans irrespetuosos, y con toda la razón del mundo. "Me estáis sacando de quicio"

Todos los actores y actrices que consiguen tener un papel de éxito cuentan amargamente cómo, cada vez que salen a la calle, escuchan cómo alguien grita el nombre de su personaje. El Luisma, Emilio, Belén, Torrente, La Juani... Al final, el encasillamiento es real, molesto y no desaparece con las nuevas generaciones. Y si no, que se lo pregunten a Isa Briones, la actriz de 'The Pitt' que, tras una vida centrada en el teatro musical, ahora sabe lo que es el "amor" del público mainstream.

Cinco gramos de "cállate la boca" y bisturí

Briones, aunque saltó a la fama en 2020 gracias a su papel en 'Star Trek: Picard', lleva subida a un escenario toda su vida. Por su boca han pasado las canciones de 'Evita', 'Next to normal', 'Grease' o 'Hamilton' antes de convertirse en la doctora Santos de 'The Pitt'. Sin embargo, entre temporada y temporada, se ha vuelto a aclarar la voz para interpretar 'Just in time' en su primer gran papel en Broadway. Y ha pasado lo que tenía que pasar, tal y como ha revelado en su Instagram Stories.

¡Eh, eh, eh! Una vez más, Broadway no es un circo. No grites lo que te de la gana a los actores. Gritar '¿Cuándo vas a terminar tu papeleo?' antes de que cante 'Who's Sorry Now?' es una jodida falta de respeto hacia los artistas que están en el escenario y hacia el resto del público. Me estáis sacando de quicio. Amor y paz y por favor recordad que estáis ocupando espacios compartidos y viendo arte.

Solo hace falta poner un pie en la calle para darse cuenta de que hay gente a la que no se puede sacar de casa. Supongo (como supondrá ella) que con el sueldo y la fama vienen también incluidas este tipo de faltas de respeto, pero, honestamente, nadie merece que le griten en un momento de estrés en el que se necesita concentración por haber cometido el aparente pecado de salir en una serie de televisión de éxito. Y menos aún, cantando tan increíblemente bien como lo haca ella. Va siendo hora de aprender a comportarse en público.

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