'The Pitt' demuestra en cada episodio por qué es uno de los mejores dramas médicos que hay. Y no se olvida de abordar uno de los temas más polémicos de la medicina

Uno de los últimos episodios de la segunda temporada de 'The Pitt' nos vuelve a confirmar por qué la serie se ha convertido en uno de los dramas médicos más impactantes de los últimos años. Bajo la apariencia de un caso clínico más, la historia de Roxie Hamler introduce uno de los dilemas más complejos que puede afrontar la medicina: cómo acompañar a alguien en sus últimos momentos. A través de la relación entre la doctora Cassie McKay y su paciente, la serie construye un relato muy íntimo que evita el sensacionalismo y apuesta por la sensibilidad, explorando los límites entre el deber médico, la empatía y las decisiones personales al final de la vida.

Una despedida

La trama sigue a Roxie Hamler, una paciente con cáncer de pulmón terminal que llega al hospital tras una convulsión que le provoca una fractura de pierna. A partir de ese momento, la doctora Cassie McKay se convierte en su principal apoyo, acompañándola en un proceso marcado por el dolor físico y la certeza de un desenlace inevitable.

Uno de los elementos más delicados de la historia es la forma en que la serie aborda la muerte asistida o eutanasia. Sin posicionarse de forma explícita, muestra cómo Cassie aumenta la dosis de morfina para aliviar el sufrimiento de Roxie, abriendo un debate ético que sigue siendo profundamente controvertido tanto en Estados Unidos como en otros países.

El episodio también destaca por su carga emocional, especialmente en la despedida de Roxie con sus hijos. Lejos del dramatismo exagerado, la escena apuesta por una emoción contenida que resulta aún más devastadora, mostrando a una mujer que acepta su destino mientras intenta dejar en paz a quienes ama.

Más allá del caso concreto, la serie vuelve a demostrar su capacidad para tratar temas reales con respeto y profundidad. Como ya hizo en otras tramas, 'The Pitt' no ofrece respuestas fáciles, sino que invita al espectador a reflexionar sobre decisiones difíciles, recordando que, en última instancia, todo gira en torno a la voluntad y la dignidad del paciente.

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