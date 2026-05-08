La serie de acción y ciencia ficción más cara de la historia se estrella en Prime Video y allana el camino a su inevitable cancelación

Prime Video tiene el honor de haber dado luz verde a las dos series más caras de la historia hasta la fecha. El número 1 es para 'El señor de los anillos: Los anillos de poder', mientras que la segunda posición sigue en manos de 'Citadel' -lo que también la convierte en la serie de ciencia ficción y acción más cara de todos los tiempos-, un thriller que nació con vocación de gran franquicia y que todo apunta a que morirá ahora para siempre tras el batacazo que acaba de sufrir con su temporada 2.

Tras casi tres años de espera, la temporada 2 de 'Citadel' llegó a Prime Video este 6 de mayo de 2026 sin una campaña promocional a la altura de lo que en su momento fue una apuesta histórica por parte de Amazon. De hecho, dio más la sensación de querer quitársela de encima y pasar página con una apuesta fallida que no había estado a la altura de las expectativas.

Todo huele a cancelación

Ya nos olíamos que algo así podía pasar cuando Amazon había anunciado multitud de spin-offs y finalmente sólo estrenó dos, con el añadido de que ambos fueron cancelados a la primera de cambio. Su aciago destino se anunció hace ya más de un año y ahora parece cuestión de tiempo que suceda exactamente lo mismo con 'Citadel'.

La propia Priyanka Chopra ya había dejado claro en Variety que no tiene ni idea sobre el futuro de la franquicia al señalar que "no hago pregunta. voy a trabajar, hago mi trabajo y me voy". Cero problema con esa forma de ver tu actividad profesional, pero aquí es otra señal que apunta hacia que ya estaría al menos informada de que el plan era seguir adelante con ella.

Ahora la recepción del público también apunta a que lo mejor que podría hacer Amazon es no pasar de aquí. ¿El motivo? El estreno de la temporada 2 no ha conseguido ser número 1 de Prime Video ni en un país de todos en los que está disponible la plataforma, y en muchos territorios ni tan siquiera ha alcanzado el segundo puesto -por ejemplo, en España se queda en tercera posición-.

Un dato imperdonable para una serie cuya primera entrega tuvo un coste de 50 millones por episodio. Se desconoce si esa cifra ha variado en la segunda entrega, pero con ese coste hace falta un éxito extraordinario para que compense seguir adelante con ella, y no es el caso. Que ya con la temporada 1 intentaron colarnos que había sido un éxito y que los datos mejorarían luego mucho, pero no parece haber sido el caso para nada.

Ahora habrá que ver cuánto tarda Amazon en tomar una decisión, pues en el caso de los spin-off esperó varios meses antes de anunciar su cancelación. Aunque también puede adoptar esa odiosa estrategia de dejarla morir sin anunciarlos nunca de forma oficial. Ya veremos.

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