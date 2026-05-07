Dura casi 3 horas, pero este clásico western es tan épico que un presidente de los Estados Unidos se la vio cuatro veces seguidas

En los últimos tiempos se está llevando mucho la recomendación directa de cultura por parte de personalidades conocidas, y hasta líderes del gobierno se están prestando a hacerlo. Aunque no es especialmente novedoso teniendo en cuenta que en países como Estados Unidos se hace un registro intensivo para la posteridad de lo que hacen sus presidentes, incluyendo qué películas ven durante su mandato.

Observando los datos, sorprende la increíble popularidad de ‘Horizontes de grandeza’ (’The Big Country’), película de 1958 estrenada durante el gobierno de Dwight D. Eisenhower. Los datos registrados por el proyeccionista de la Casa Blanca revelan no sólo que el presidente vio cuatro veces esta película, sino que lo hizo en cuatro noches consecutivas. Lo cuál no es poco para una película de casi tres horas.

Plantándose en la tierra

Gregory Peck protagoniza la ambiciosa adaptación de este western épico y con romance atajada por un William Wyler en plenitud de poderes y a las puertas de hacer aún más historia en el cine con ‘Ben-Hur’. Una película arrolladora que se puede ver en streaming a través de Filmin, de MGM+ y de Movistar+.

Ilusionado por casarse con una atractiva texana a la que sigue a los terrenos ganaderos y arenosos de su padre, James McKay intenta adaptarse a la vida del cowboy a pesar de ser un hombre ilustrado y pacífico al que todo esto le supone algo ajeno. Incluyendo unas disputas territoriales entre su futura familia y un clan vecino entre los que se verá involucrado.

La determinación del personaje de Peck por emplear la diplomacia y pelear cuando es requerido por aquello que es correcto, como evitar el atropellamiento de los derechos de una propietaria, es uno de los aspectos más remarcables de este film épico en muchos aspectos. Quizá justo lo que apelaba a un líder como Eisenhower, viendo más de lo que aspiraba a ser en este personaje que en otro western popular que disfruto durante su gobierno como ‘Sólo ante el peligro’.

Aunque la película no ha pervivido de la misma manera, siendo además entonces un éxito modesto y con un Oscar al mejor actor secundario como logros mayores, sigue teniendo aspectos encomiables que la hacen recuperable. Peck está fantástico en su enésima colaboración con Wyler, que hace también una exhibición con la cámara a muchos niveles para hacernos sentir la inmensidad de los parajes.

En Espinof | Las mejores películas de 2026

En Espinof | Los mejores westerns de la historia