Últimos días para ver en Netflix una de las películas bélicas más intensas de la historia del cine. Cambió para siempre el cine del género y ganó 5 Oscars

'Salvar al soldado Ryan' sigue siendo una de las experiencias bélicas más intensas y físicas que nos ha dado el cine, no solo por la forma en la que retrata la violencia, sino por cómo la convierte en algo emocionalmente devastador. Desde sus primeros minutos, la película nos sumerge en un caos absoluto donde los hombres son arrastrados, heridos o directamente borrados por el ruido y la confusión del combate, sin apenas tiempo para reaccionar o entender lo que está pasando.

Los cuerpos desaparecen bajo el agua, las órdenes se pierden entre explosiones y el miedo llega antes que cualquier posibilidad de valentía organizada. Esa secuencia inicial no solo impactó en su momento, sino que redefinió por completo la forma en la que el cine bélico podía mostrarse. Pero la película no se queda en el espectáculo del horror. Después de ese estallido inicial, reduce la escala y se centra en el capitán Miller (Tom Hanks) y su pelotón, que avanzan hacia el interior con una misión: encontrar a un solo soldado para enviarlo de vuelta a casa.

Más allá de la secuencia inicial

A partir de la escena inicial, cada decisión, cada pérdida y cada conflicto interno pesa cada vez más, porque la película empieza a cuestionar qué significa realmente el deber cuando todo a tu alrededor se desmorona. Miller aparece como un líder marcado por el cansancio, la autoridad contenida y una humanidad que se sostiene a duras penas entre fragmentos de su vida anterior. Y en ese recorrido aparecen momentos que lo cambian todo.

El desembarco de Normandía con el que arranca la película sigue siendo una de las secuencias más impactantes jamás rodadas. Spielberg convierte la playa de Omaha en un caos absoluto de disparos, miedo y cuerpos cayendo constantemente, con una crudeza que cambió para siempre la forma de representar la guerra en el cine.

Y aunque su puesta en escena sea gigantesca, lo que realmente sostiene la película es el viaje emocional de sus personajes. La misión de rescatar a un solo soldado sirve para hablar del valor de una vida humana dentro de una guerra donde miles desaparecen cada día sin importar nada, porque solo son un número.

Además, Tom Hanks firma aquí una de las mejores interpretaciones de toda su carrera. Su capitán Miller transmite agotamiento, humanidad y liderazgo sin necesidad de grandes discursos heroicos y todo en él parece marcado por el peso psicológico de la guerra.

Después de su estreno, muchísimas películas y series intentaron replicar su estilo visual y su realismo sucio. Desde el sonido hasta la cámara al hombro o el tratamiento de la violencia, gran parte del cine bélico moderno le debe muchísimo a 'Salvar al soldado Ryan'.

Sin embargo, más allá de su importancia histórica o cinematográfica, lo que hace que siga funcionando tan bien es que nunca pierde de vista a sus personajes. Entre el horror constante también hay espacio para el compañerismo, el miedo y pequeños momentos de vulnerabilidad que terminan haciendo que el golpe emocional sea todavía más fuerte.

Por eso, cualquier excusa es buena para volver a verla, especialmente ahora, que abandonará el catálogo de Netflix el próximo 12 de mayo.

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