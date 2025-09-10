El consejo que Tom Hanks dio a Matt Damon en 'Salvar al soldado Ryan' para que nunca se le subiera la fama a la cabeza

Matt Damon era un actor poco conocido en Hollywood cuando fue elegido por Steven Spielberg para dar vida a uno de los personajes más importantes de 'Salvar al soldado Ryan'. Eso sí, su fama fue creciendo antes incluso de que la aclamada película bélica empezara a rodarse, pero eso no impidió que estuviera muy atento a un consejo dado por el mismísimo Tom Hanks.

El reparto de 'Salvar al soldado Ryan' estaba repleto de actores jóvenes con ganas de arrasar en Hollywood, pero nadie discutía que el auténtico líder era Hanks. El actor incluso llegó a forzar que se eliminase una escena, pero porque creía que no encajaba bien con su personaje y no por ningún tipo de ego por su parte.

De hecho, el propio Hanks era bien consciente de que eso es algo que podía jugar en contra de cualquier intérprete en la meca del cine, en especial de aquellos que estuviesen empezando y quisieran convertirse en una estrella. Y es que eso era algo que podía estar a la vuelta de la esquina, pero para cualquiera.

Buenas y malas noticias

Damon recordaba en The New York Times la gran lección que aprendió del protagonista de 'Forrest Gump' durante una pausa en el rodaje de la aclamada película bélica de Steven Spielberg:

Todos los jóvenes actores estábamos sentados allí con Tom entre toma y toma y él dijo: todos vosotros estáis a una película de convertiros en la estrella de cine más grande del mundo. Esa es la buena noticia. La mala noticia es que vuestro cartero está a una película de convertirse en la estrella de cine más grande del mundo.

Eso es algo que Damon siempre ha tenido en mente, incluso cuando su carrera despegó de forma definitiva para convertirse en una de las mayores estrellas del mundo del cine. Además, el actor recibió otra dosis de humildad en una escena en la que Hanks acabó riéndose a su costa.

El propio Damon recuerda que hay una escena en la que "tenía que coger un proyectil y estrellarlo contra una caja de munición y lanzarlo. Mientras lo hacía, tenía que gritar: '¡Cuidado con el panzerschreck!'. Su sorpresa fue tremenda al ver que Hanks se estab partiendo de risa:

Estaba riéndose tanto que lloraba. Le pregunté: '¿Qué?', y él respondió: 'A veces hay que vender la línea del panzerschreck'. Y lo hiciste.

Los caminos de Damon y Hanks no han vuelto a cruzarse en ninguna película desde entonces, pero es evidente que su trabajo en 'Salvar al soldado Ryan' dejó una huella imborrable en el primero. Algo que la película también hizo con el público, pues se convirtió en la cinta bélica más taquillera de la historia, un honor que mantuvo durante 16 años.

