Las 13 mejores películas de Matt Damon

Matt Damon es una de las estrellas más constantes del cine actual, ya que ha sabido cómo diversificar su carrera desde que saltó a la fama a finales de los 90 para no perder nunca el apoyo del público. Ahora está a punto de alcanzar los 50 años de edad -los cumple el próximo 8 de octubre-, algo que hemos querido aprovechar para hacer un repaso a sus 13 mejores películas.

Antes de entrar en materia, me gustaría aclarar que he tenido en cuenta solamente aquellos títulos en los que Damon tiene una presencia importante y en el caso de las franquicias en las que ha participado he preferido destacar solamente la mejor entrega para dar un poco más de variedad a la lista. Sin más que añadir, os dejo con ellas

'Legítima defensa' ('The Rainmaker', 1997)

Las adaptaciones de John Grisham gozaron de una popularidad sin paragón en los años 90 y el propio escritor llegó a decir en 2004 que su favorita era la que aquí nos ocupa firmada por Francis Ford Coppola. Es cierto que no llega al nivel de los mejores trabajos del director, pero es una película muy sólida y convincente con un estimulante reparto liderado por un convincente Damon que ya aquí empezaba a mostrar hechuras de estrella de Hollywood.

'El indomable Will Hunting' ('Good Will Hunting', 1997)

La película que hizo ganar su único Óscar, aunque fue como guionista y compartido con su gran amigo Ben Affleck. Puede que su base recuerde a multitud de películas -incluso el propio Gus Van Sant usaría una parecida años después en la muy inferior 'Descubriendo a Forrester'-, pero esta historia de un genio inesperado está muy bien escrita e interpretada. Es cierto que Damon no está al mismo nivel que Robin Williams, pero cumple con creces.

'Salvar al soldado Ryan' ('Saving Private Ryan', 1998)

Una de las películas bélicas más aplaudidas de todos los tiempos, sobre todo por esos primeros minutos en los que Spielberg te sumerge con maestría en el desembarco americano en Normandía. Luego llega la misión en la que precisamente tiene que rescatar al personaje de Damon y a mi juicio la película baja un peldaño de nivel, pero sigue siendo una gran obra.

'Rounders' (1998)

Una película con un encanto singular que explora la adicción al póker con Damon jurando no volver a jugar hasta que su amigo interpretado por Edward Norton le lleva a incumplir con su palabra. La cinta de John Dahl quizá llegó antes de tiempo, pues el boom del póker no llegaría hasta años después, pero eso también le evitó caer en vicios innecesarios para sacar adelante una película entretenida que sigue funcionando igual de bien en cada revisionado.

'Dogma' (1999)

Una divertida gamberrada en la que Affleck y Damon dan vida a dos ángeles caídos que están intentando acabar con el mundo. Con gags inolvidables como el de Jesucristo Colega, es una de las películas más divertidas de entre todas las que nos ha dado Kevin Smith a lo largo de los años.

'Ocean's Eleven' (2001)

Un pasatiempo de lujo con un reparto difícil de igualar. Esta actualización de 'La cuadrilla de los once' firmada por Steven Soderbergh es un entretenimiento con mucho estilo que se puede disfrutar tanto por la innegable química de sus personajes -se nota para bien que todos se lo pasaron pipa haciéndola-, pero también como una película de robos ejemplar. Se harían dos secuelas más, ninguna de ellas a la altura de la primera.

'Infiltrados' ('The Departed', 2006)

No es la mejor película de Martin Scorsese y ojalá hubiese ganado antes el Óscar por alguna de sus obras mayores, pero este remake de la cinta asiática 'Juego sucio' es una auténtica gozada, un thriller vigoroso con un ritmo envidiable que cuenta con un reparto en estado de gracia en que también figuran actores de la talla de Jack Nicholson, Leonardo DiCaprio o Martin Sheen.

'El ultimátum de Bourne' ('The Bourne Ultimatum', 2007)

¿Os creíais que me había olvidado del "bueno" de Jason Bourne? Ninguna de las dos primeras entregas hubiera desentonado en esta lista, pero personalmente me quedo con la que cinta a priori destinada a cerrar su historia. La enérgica puesta en escena de Paul Greengrass funciona incluso mejor que en la segunda para dar vida a lo que no deja de ser una persecución extralarga, pero con la suficiente emoción e interés como para obviar las limitaciones de su libreto.

'Valor de ley' ('True Grit', 2010)

Los Coen firmaron un estupenda nueva adaptación de la novela de Charles Portis que Herny Hathaway ya había llevado en su momento a la gran pantalla. Es cierto que en su reparto la que brilla con luz propia es la por aquel entonces desconocida Hailee Steinfeld, toda una sorpresa estando acompañada de titanes como Jeff Bridges, Josh Brolin o el propio Damon.

'Contagio' ('Contagion', 2011)

Una película que ha gozado de una segunda vida por la pandemia de coronavirus, siendo ahora cuando se han reconocido más los méritos de esta cinta coral de Steven Soderbergh en la que Damon se mete en la piel del personaje que representa la incomprensión a la que una persona común se enfrentaría ante una situación de estas características. En su momento se vio como un entretenimiento de calidad, pero el tiempo ha dejado claro que es más que eso.

'Interstellar' (2014)

La primera aventura espacial en contar con Matt Damon mostraba una cara pocas veces vista del actor en este ambicioso viaje emocional firmado por Christopher Nolan en el que un excelente Matthew McConaughey soportaba todo el peso de un espectáculo visual de primero, algo que dábamos por sentado viniendo de quien viene, pero también una muy conseguida dimensión dramática.

'Marte (The Martian)' (2015)

En su momento parecía que Damon corría el riesgo de repetirse con esta colaboración con Ridley Scott, pero esta adaptación de la novela de Andy Weir tiene más de blockbuster convencional, sin que eso quiera decir nada malo de una cinta modélica que sabe cuándo ha de entretener, hacer reír o emocionar al espectador. Magnífica.

'Le Mans'66' ('Ford v. Ferrari', 2019)

La última gran película hasta la fecha de Damon le permitió unir su camino con el de Christian Bale, pilotando ambos una cinta basada en hechos reales que sabe cómo emocionar al espectador sin caer en la sensiblería barata. Las escenas de carreras son especialmente vibrantes, pero ellos dos acaban siendo los principales responsables de este gran trabajo de James Mangold.

