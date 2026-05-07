El episodio sorpresa no es la única novedad de 'The Bear'. La temporada final de la serie de Disney+ ya tiene fecha de estreno

Reconozco que con el episodio sorpresa que 'The Bear' acaba de estrenar en Disney+, una parte de mí temía que eso significase que íbamos a tardar algo más de la cuenta en ver la temporada 5 de la serie. Pero no. Fieles a la cita anual, desde FX y Disney+ han anunciado su fecha de estreno.

Será el 26 de junio cuando Disney+ estrene los ocho episodios de esta temporada que, como ya se dijo hace unas semanas, será la última para la dramedia culinaria protagonizada por Jeremy Allen White, Ayo Edebiri y Ebon Moss-Bachrach, entre otros.

El último servicio

La temporada arranca la mañana siguiente a la decisión que toma Carmy de dejar la restauración. De esta manera, Sydney, Richie y Natalie se pondrán manos a la obra para intentar sacar adelante un último servicio.

Según la sinopsis oficial:

«Sin dinero, con la amenaza de una posible venta y una tormenta torrencial en su camino, los nuevos socios deben unir fuerzas con el resto del equipo para sacar adelante un último servicio, con la esperanza de conseguir, por fin, una estrella Michelin. Al final, aprenderán que lo que hace “perfecto” a un restaurante quizá no sea la comida, sino las personas.»

Abby Elliott, Lionel Boyce, Liza Colón-Zayas y Matty Matheson completan el reparto principal junto a Ricky Staffieri, Oliver Platt, Will Poulter y Jamie Lee Curtis, que participan en papeles recurrentes. Christopher Storer es el creador y showrunner de la serie.

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