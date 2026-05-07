'El Planeta de los Simios' resucitará con el director de una de las mejores películas Marvel de los últimos años. Ha decidido romper con todo aunque moleste a los fans

Hace dos años, el final de 'El Reino del Planeta de los Simios' terminó en un cliffhanger que prometió abrir nuevas posibilidades hasta ahora inexploradas en las diez películas (y la serie) que conforman la saga hasta ahora. Sin embargo, por lo que parece, la próxima película de la franquicia no será una continuación de esta y será una obra independiente. ¡Si tenemos suerte, no viviremos su tercer reboot!

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Lo cierto es que en su última película, 'El Planeta de los Simios' dio síntomas de renquear en taquilla, con el peor dato de las últimas cuatro entregas de la franquicia, y en Fox han decidido ir por otro camino, tal y como confirma Deadline. De momento solo sabemos cuál será el combo de guionista y director, y no se puede decir que no hayan apostado a lo alto.

Josh Friedman, autor de los guiones de 'La guerra de los mundos', 'Terminator: Destino Oscuro' o la propia 'El Reino del Planeta de los Simios' será el encargado de escribir esta nueva historia, que será dirigida por Matt Shakman. El equipo de guionista y director ya coincidió en 'Los Cuatro Fantásticos: Primeros Pasos', y la gran duda es saber exactamente si el trabajo de ambos realmente podrá aportar algo nuevo a la franquicia.

Por supuesto, Rick Jaffa y Amanda Silver, que están a cargo de la saga desde que en 2011 se estrenara 'El Origen del Planeta de los Simios', también se encargarán de la producción de esta nueva entrega que, viendo que acaba de empezar su guion, deberíamos esperar, como muy pronto, en 2028. Cuatro años sin chimpancés son demasiados años.

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