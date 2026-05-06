Mickey contra el Tercer Reich: cómo Walt Disney se convirtió al Pato Donald en el arma secreta de Roosevelt

Cuando Europa ardía bajo las botas de la Wehrmacht, una batalla igualmente decisiva se libraba en otro escenario: el de las mentes y los corazones de América Latina: durante los años previos a la Segunda Guerra Mundial, la influencia de la Alemania nazi comenzó a extenderse de manera preocupante por diversos rincones del sur del continente, fue entonces que el presidente Franklin D. Roosevelt decidió implementar una estrategia de diplomacia cultural para unir al continente, teniendo como protagonista a uno de sus más queridos personajes.

Esta iniciativa se consolidó bajo la famosa Política de Buena Vecindad, una doctrina que buscaba fomentar la cooperación y el respeto mutuo entre las naciones americanas, y teniendo presente que el cine y la cultura popular eran canales extremadamente potentes para transmitir valores democráticos, el gobierno estadounidense identificó a Walt Disney como el aliado perfecto para llevar a cabo esta misión diplomática sin precedentes.

En el verano de 1941, Walt Disney y un selecto grupo de animadores, músicos y escritores emprendieron una extensa gira por países como Brasil, Argentina, Chile y México. Este viaje fue una misión oficial financiada parcialmente por la Oficina del Coordinador de Asuntos Interamericanos. El objetivo principal era estudiar las tradiciones locales para crear contenidos que celebraran la identidad latinoamericana con autenticidad y respeto.

El Pato Donald como embajador de la democracia

Aunque Mickey Mouse era el símbolo más reconocido del estudio, el gobierno estadounidense prefirió utilizar al Pato Donald como la pieza central de su "arma secreta". Donald poseía un carácter más humano y volátil, lo que permitía a la audiencia identificarse fácilmente con sus desafíos y frustraciones cotidianas, convirtiéndose así en el puente ideal para presentar mensajes políticos y sociales de una manera entretenida y poco invasiva.

A través de cortometrajes y largometrajes, Donald fue retratado explorando las maravillas de América Latina en 'Los Tres Caballeros' junto a sus nuevos compañeros, el loro José Carioca y el gallo Panchito Pistoles, una alianza que representaba la unión de las tres Américas en un frente común contra la intolerancia y el totalitarismo europeo.

La producción fue un éxito rotundo y demostró que la animación podía ser un vehículo serio para la diplomacia internacional y el entendimiento cultural. Los críticos de la época señalaron que el filme hizo más por la unidad panamericana que años de discursos políticos y tratados comerciales formales.

La estrategia funcionó. Los estrenos de 'Saludos Amigos' en Río de Janeiro y 'Los Tres Caballeros' en Ciudad de México fueron hitos en la política de buena vecindad, y la colaboración hemisférica que promovían resultó vital para el esfuerzo bélico estadounidense. Ninguna nación latinoamericana se alineó con las Potencias del Eje, y la influencia nazi en el continente fue contenida. El Pato Donald, un personaje nacido para hacer reír a los niños, había cumplido una misión geopolítica que los diplomáticos de carrera no habrían logrado con la misma eficacia.

Sin embargo, el legado de esta operación en su concepción técnica es más complejo de lo que parece: las dos películas de Disney establecieron un precedente en el que la industria cinematográfica introdujo la combinación de animación con personajes reales, una técnica que Disney aplicaría mejor en producciones posteriores.

Al final, Walt Disney no fue un héroe desinteresado ni un villano calculador: fue un hombre de su tiempo que encontró en la guerra una oportunidad artística, financiera y patriótica simultáneamente. Lo que legó fue una demostración duradera del entretenimiento como herramienta de política exterior, una lección que el siglo XX no olvidaría y que actualmente continúa aplicando con distintos rostros y nuevas pantallas.

Fotos de Jesee Hecht | Amazon



