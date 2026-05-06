El manga de 'Kagurabachi' no fue nada fácil de adaptar. Así fue como los creadores del anime se ganaron la confianza de la Shonen Jump

Desde que 'Kagurabachi' arrancó en 2023, el manga de Takeru Hokazono se ha ido convirtiendo en una de las nuevas piedras angulares de la revista Weekly Shonen Jump. Y ya desde pocos meses después de su lanzamiento comenzaron los rumores de una adaptación a anime.

Al final, cuando el río suena, resulta que agua trae, y hace unos días se confirmó por fin que el anime de 'Kagurabachi' está en marcha. Pero ojo, que llegar hasta aquí no ha sido fácil.

La chica más bonita del baile

'Kagurabachi' es una licencia candente y muchos estudios querían hacerse con ella. Tras los petardazos de 'Kimetsu no Yaiba' o 'Jujutsu Kaisen', es normal que todos los estudios de anime quieran encontrar un filón así, y tras el éxito del manga 'Kagurabachi' parece una apuesta extremadamente fácil de ganar.

Ahora bien, precisamente que el manga sea tan popular también dificulta muchísimo hacerse con la licencia por el interés que general. Así que varios estudios de un perfil muy alto terminaron compitiendo ante el comité de producción de 'Kagurabachi', como explican desde el medio japonés Toyo Keizai.

Al juego entraron todo tipo de compañías, desde cadenas de televisión hasta estudios especializados en producción, todas compitiendo en la puja por 'Kagurabachi'. Y todas tuvieron que presentar una muestra de animación para convencer a los editores de Shueisha de que podían poner toda la carne en el asador y entregar un resultado bien vistón.

Al final la que se ha llevado el gato al agua ha sido CyPic (Cygame Pictures), los encargados de 'El verano en que Hikaru murió', que convencieron con su muestra y su propuesta para el futuro de 'Kagurabachi'. Resulta curioso que un estudio tan relativamente pequeño se haya hecho con la licencia, pero también es cierto que el que no tengan ahora mismo grandes proyectos encima les permitirá mimar 'Kagurabachi' al máximo, como ha pasado con Ufotable y 'Kimetsu no Yaiba'.

En Shueisha saben que se juegan mucho con el anime de 'Kagurabachi', porque vienen necesitando un relevo generacional después de que sus grandes series terminen. Si dan con la tecla, podemos estar ante otra franquicia multimillonaria, aunque aún tendremos que esperar hasta abril de 2027 si la historia de Chihiro cumple todas las expectativas.

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